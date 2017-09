Rotela: “Salud será la bandera que voy a llevar en cuanto a prevención y cuidados paliativos”

Albana Rotela, candidata a diputada por ECO+Cambiemos, en el programa “En el aire”, por LT7 AM 900 centró sus proyectos en la legislatura, en caso de acceder a una banca al tema de salud,”mi mayor anhelo es que toda persona con vulnerabilidad, sin obra social tenga sus medicamentos oncológicos gratuitos”, dijo.

Rotela es de Monte Caseros, hace algunos años vino a Capital a estudiar abogacía . Se casó, formó una familia y hoy es candidata a diputada provincial por el Partido Popular en sexto lugar.

“Me tuve que venir porque no había oportunidad de estudiar, ahora si, en muchas localidades del interior están las facultades públicas por gestiones de los gobiernos municipales, provincial y las universidades. Si le sumamos las terciarias, nos encontramos con un abanico de posibilidades que en mi época no había, hace 20 años atrás era impensado poder estudiar en nuestros lugares”.

“Hoy en una localidad del interior hay mil jóvenes que están estudiando carreras universitarias y terciarias. Se puede evolucionar creando las condiciones y eso se comenzó a hacer con la fuerte decisión de un gobierno nacional de apoyar a nuestra provincia”, destacó.

Por otra parte, destacó que la inversión privada necesariamente va a llegar,es más, ya está en el interior en muchas localidades, es una realidad, “tenemos que ayudar a que en Capital pase lo mismo, que también llegue el desarrollo”

Además relató: “tengo una particular lucha por una situación personal que me tocó atravesar, soy paciente oncológica , es un tema que me toca de cerca, así que el tema salud será como una bandera que voy a llevar en cuanto a prevención, cuidados paliativos”.

Una de sus propuestas será acercar proyectos, algunos revolucionarios, hay que dar el paso, avanzar, “los pacientes oncológicos, hoy en nuestra provincia, tenemos la ventaja de tener un sector de oncología que funciona en el hospital Vidal, mi mayor anhelo es que toda persona con vulnerabilidad, sin obra social tenga sus medicamentos gratuitos.Voy a trabajar para eso y a pedir el acompañamiento de mis pares”.

Además destacó como un anhelo, crear un comité oncológico que sea ad honorem con personas del Ministerio de Salud, de fundaciones, asociaciones y todos aquellos que quieran colaborar con pacientes oncológicos

“Soy una luchadora, lo que sea lucha, soy fuerte. Queda mucho por hacer en salud. Tenemos que modernizar la legislación de la provincia de Corrientes, se avanzó en lo nacional. Hay que hacer leyes que le cambien la vida al ciudadano en lo inmediato”, sostuvo.