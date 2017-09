Comienza el pago de sueldos

En conferencia de prensa, los ministros de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, y de Secretaría General, Juan Carlos Álvarez, con el equipo económico, comunicaron el aumento de 10% el Valor Punto para policías y penitenciarios desde septiembre; y el incremento de otros $300 al plus remunerativo, quedando desde octubre el beneficio en $3.300.

Estas mejoras se suman a las que percibirán los Docentes, trabajadores de Vialidad Provincial, los becarios del sistema de Salud Pública y las asignaciones familiares. Durante los anuncios se confirmó que este martes 26, cobrarán el sueldo de este mes los activos hasta $12 mil y los pasivos hasta $11.500; el miércoles 27, los activos hasta $19 mil y los pasivos hasta $18.600; y el cronograma finaliza el jueves 28.

Resuelto por el gobernador Ricardo Colombi, y diseñado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Provincia incrementó 10 por ciento el Valor Punto al sector Seguridad desde septiembre; aumentó 300 pesos el plus mensual remunerativo desde octubre, elevándolo a $3.300; y confirmó hoy los montos por tramos del pago de haberes de este mes que se inicia este martes 26 y se extenderá hasta el jueves 28.

Los nuevos aumentos, comunicados esta mañana en conferencia de prensa por los ministros de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, y Secretario General, Juan Carlos Álvarez, e integrantes del equipo económico provincial, se suman a las recomposiciones salariales que con este mes también percibirán los sectores Docente y Vialidad, además de las subas de becas del sistema de residencias de Salud Pública y en las asignaciones familiares, también en septiembre.

“Con estas nuevas medidas definidas por el gobernador Ricardo Colombi, la inversión salarial extra que realizará la Provincia, por mes, asciende a $40 millones”, dio a conocer el ministro Vaz Torres, durante la rueda de prensa que se desarrolló en el Salón de Acuerdo de la cartera económica y de la que también participaron los subsecretarios de Finanzas y de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini y Juan Pablo Peloso y el tesorero General, Jorge Gazzo.

“En el último cuatrimestre de 2017, con todas las medidas de recomposición salarial resultas por el gobernador Ricardo Colombi, la inversión salarial será de $8.170 millones. En tanto que la inversión salarial total anual llegará a $21.620 millones; lo que significa un 40% más que los $15.400 millones invertidos por la Provincia en 2.016. Esto es el doble que la inflación estimada”, afirmó el ministro de economía de Corrientes.

“En diciembre de 2001 la inversión salarial fue de $34 millones; en 2009 fue de $170 millones y en septiembre de 2017 ya es de $1.860 millones. Estamos invirtiendo, hoy, 10 veces más que hace 8 años y 54 veces más que hace 15 años atrás”, describió Vaz Torres.

“Estos anuncios son muy importantes, porque es más que destacable el esfuerzo que hace el Gobierno Provincial, en la figura del gobernador Ricardo Colombi, y en todo el equipo de trabajo, el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres”, destacó el ministro Álvarez.

MEJORA PARA SEGURIDAD

En el Decreto N° 2.308, el gobernador Colombi plasmó la decisión, diseñada por la cartera de Hacienda y Finanzas, de aumentar 10% el Valor Punto para el sector Seguridad, que alcanza a policías y penitenciarios.

Este concepto acumula una suba del 30% en el año. La medida alcanza a 9.300 puestos laborales; con esta decisión de la Provincia, el ingreso de un cabo sin antigüedad y sin asignaciones es desde este mes de $15.400, con los beneficios del plus y adicional.

CRECE EL ADICIONAL

La medida restante, anunciada esta mañana, consiste en el aumento desde octubre próximo de otros $300 al plus habitual, mensual y remunerativo, que pasa de $3 mil a $3.300 de bolsillo; a partir del Decreto N° 2.307.

Con todas las subas ejecutadas en el año –aumentó en 8 veces- , el beneficio pasó de $1.300 a $3.300 de bolsillo. Una suba de 154%.

La medida alcanza a 75 mil estatales activos y jubilados, incluyendo los pasivos municipales. El adicional nació en septiembre de 2.013, en la suma de $400. En 4 años acumula una mejora de 752%.

Este adicional, ya de $3.300 se abonará entre el 11 y el 13 de octubre próximo, por terminación de número de documento.

CRONOGRAMA DE PAGO

En paralelo con el anuncio de las nuevas medidas salariales, el subsecretario Rivas Piasentini dio a conocer los montos por tramos del pago de los haberes de septiembre, que comienza este martes 26.

El primera día del cronograma, es decir este martes 26, percibirán sus salarios los activos hasta $12 mil y los pasivos, hasta $11.500; el miércoles 27, cobrarán los activos que perciban hasta $19 mil y los pasivos hasta $18.600; y el jueves 28 la Provincia paga hasta finalizar.

BUENAS NOTICIAS Y APOYO

“Estas son buenas noticias, tenemos que estar contentos”, manifestó Vaz Torres. “Esta es una política real de recuperación del salario. Apoyada por una decisión que el gobernador Ricardo Colombi tomó desde que fue por primera vez gobernador de la Provincia”, dijo el ministro de economía.

“Decisiones serias apoyadas en la sustentabilidad, no tomando deudas; no haciendo compromisos incumplibles; no haciendo promesas falsas que hieren las expectativas saludables que tienen las personas, porque no hay cosa más importante para las familias que contar con un salario digno”, afirmó el jefe de la cartera económica.

“Es una afrenta hacer promesas falsas. Lo que se hace en este Gobierno es comunicar buenas noticias que para siempre son sustentables. en el compromiso que tenemos con la sociedad”, señaló Vaz Torres.

IMPACTO EN JUBILADOS

“Respecto del salario del sector Seguridad, estas medidas que siempre fueron de carácter remunerativas y van mejorando el valor punto, mejoran el salario de manera piramidal”, explicó el subsecretario de Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini.

“No nos olvidemos que en el mes de marzo de este año también se corrigieron dos adicionales respecto al sector seguridad que tiene esta cuestión escalafonaria y acentúa más la carrera en el ámbito Seguridad, tanto de policías como penitenciarios, que también fue un objetivo y estimulación permanente”, agregó Rivas Piasentini.

“Tanto en policías como penitenciarios, estamos hablando de correcciones de carácter remunerativo y por lo cual llegan al sector retirados de estas fuerzas”, afirmó el subsecretario de Finanzas.

MÁS MEJORAS EN SEPTIEMBRE

A través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, la gestión del gobernador Colombi también resolvió adelantar a septiembre los aumentos previstos para octubre. De esta manera, el sector Docente percibirá con el sueldo del actual mes la nueva mejora que consistirá en un blanqueo de $645 al básico.

Con el blanqueo de $945, en el año, el básico del sector pasa de $4.812 a $5.757, lo que implica una corrección del 20% del salario básico. La medida alcanza a 40 mil puestos laborales.

En tanto que los agentes del sector Vialidad Provincial tendrán, con la liquidación de haberes de septiembre, otro blanqueo de $250, alcanzando las medidas a 450 puestos laborales.

También en septiembre la asignación por hijo aumenta a $1.020, una suba de 65% en la asignación. La medida impacta en 39 mil beneficiarios. En el mismo mes, la asignación por persona discapacitada a cargo pasa de $1.500 a $1.700. Este aumento de $400 al año implica una suba de 31% en la beneficio; el impacto alcanza a 1.300 beneficiarios.

TAMBIÉN EN RESIDENCIAS

En lo que respecta a las Becas del Sistema de Residencias de Salud Pública, habrá mejoras con alcances en Capital e interior. En la Capital, residentes de 1º y 2º año tendrán un aumento del 18%. Los residentes 3º año, una mejora del 20%; y los residentes 4º y 5º año, un aumento del 26%.

En tanto que en el interior, residentes de 1º año, aumento del 25%; residentes 2º y 3º año, la mejora será del 21%; y para los residentes 4º y 5º año, el aumento será 28%. A diferencia de otras Provincias, los residentes en Corrientes cuentan con ART, Obra Social para todo el grupo familiar, sin descuento.

RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD

“El gobernador Ricardo Colombi nos dio instrucciones muy precisas, cumpliendo con las premisas que tenemos en esta materia. Siempre avanzamos con decisiones que tienen que ver con un tema tan sensible como lo es la inversión salarial en nuestra provincia, con mucha responsabilidad y siempre cuidando que los recursos que se invierten en la nómina salarial sean sustentables en el tiempo”, afirmó Vaz Torres.

“Es importante decir y referirnos a esas cuestiones con seriedad porque es, quizás, uno de los elementos más sensibles para la sociedad, más que nada en tiempos como los que nos toca transcurrir ahora donde existen muchas discusiones sobre los recursos federales”, aseguró.

“Existen muchas discusiones pero con una gran ventaja; todas las jurisdicciones, provincias y Nación, estamos abocadas a garantizar una economía sustentable en todo el país”, dijo Vaz Torres.

“Sustentable significa que tanto el sector público como el sector privado conviven en un país ordenado. Y el país es ordenado si no tenemos un mensaje mesiánico, si no nos mentimos, si somos serios a la hora de transmitir las cuestiones macroeconómicas que den señales ciertas a los ciudadanos, a los consumidores, a los inversiones, a los ahorristas. Por primera vez en el país, en muchos años, no se habla solamente de incentivo al consumo a cualquier costo; porque incentivar al consumo, como lo hacía el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con emisión monetaria que generaba inflación, es lo más atroz que en economía se puede escuchar. Ahora, el crecimiento económico y la inversión comienza a ser un valor destacable para nuestra economía, porque así lo entienden las jurisdicciones de las máximas autoridades nacionales y provinciales”, describió el Ministro de economía.

“Nosotros aportamos nuestro granito de arena para el consumo de las familias, comenzando por los agentes del sector público. Por eso la política salarial del Gobierno Provincial en el último cuatrimestre de 2017 tiene características graduales”, sostuvo.

EVOLUCIÓN Y GARANTÍA

“Cualquier puede tomar una calculadora e informarse respecto de cómo evolucionó el índice de precios y verá que todas estas medidas por parte del Gobierno Provincial siempre estuvieron por encimas de los indicadores”, sugirió Vaz Torres.

“El esfuerzo que hacemos todos para que se recupere el salario tiene que ver con la seriedad, con la responsabilidad y fundamentalmente con la verdad”, apuntó Vaz Torres.

“Estas inversiones de las nuevas medidas que están en el orden de los 40 millones de pesos mensuales, están garantizadas en la provincia de Corrientes; lo que permitirá que sean sustentables en el tiempo, porque se han tenido en cuenta las medidas macrofiscales que se han tomado para la elevación del presupuesto nacional que seguramente tomará reflejo en nuestro presupuesto y que será discutido en las legislaturas, tanto nacional como local”, aseguró el Ministro.

SUPERANDO METAS

“El gobernador Ricardo Colombi superó sus propias metas, porque hizo un compromiso ante los legisladores de que iba a incrementar la inversión salarial en un 35%. Esto fue largamente discutido, se dijeron muchísimas cosas, pero hoy la realidad es que estamos superando las propias metas”, señaló.

“Lo bueno de esto es que es sustentable en el tiempo y este equipo de trabajo que acompaña en estas decisiones políticas del gobernador Ricardo Colombi, está permanentemente abocado a mejorar el salario de los trabajadores”, dijo Vaz Torres.

SITUACIÓN SUSTENTABLE

“La Provincia se encuentra en una situación inmejorable, en una situación económica sustentable y esto también hace al trabajo que se viene realizando a lo largo de toda esta gestión y que hoy nos encuentra en esta relación con Nación en donde se pueden garantizar metas precisas”, señaló el ministro Álvarez.

“Como lo dijo el ministro Vaz Torres, estamos acompañando esta gran noticia para tantos correntinos, para toda nuestra administración pública, tanto activos y pasivos, sobre todo para nuestros trabajadores de las fuerzas de seguridad”, agregó Álvarez.

“Festejo y voy a seguir acompañando todo este tipo de actividades. Felicito ministro Vaz Torres por este anuncio, que es el resultado de un responsable y serio trabajo, porque sé que no es fácil llegar a estas instancias de administrar los recursos de una provincia que durante mucho tiempo fue discriminada”, resaltó el ministro Secretario General.

“Ahora estamos demostrando que, esta relación Nación-Provincia y próximamente Municipio de la Capital, nos va a dar a todos los correntinos la provincia que nos merecemos. Una Corrientes sustentable, estabilizada, y garantizando educación, salud y producción para todos los ciudadanos”, sostuvo Álvarez.