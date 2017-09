“La agencia especial de antinarcóticos es lo que propone Camau y lo vemos necesario”

Así lo manifestó la ministra de Derechos Humanos y Justicia de Salta, Cintia Calletti, de visita por los estudios de LT7 Corrientes. En dicha provincia hay una Agencia Antidrogas y una Unidad Coordinadora de Lucha contra el Narcotráfico que trabajan para combatir este flajelo desde hace unos ocho años.

Cintia Pamela Calletti, ministra de Derechos Humanos y Justicia de Salta, se encuentra de visita por Corrientes, acompañando al gobernador Urtubey, quien llegó a la ciudad para participar de un acto en apoyo a Camau Espínola, candidato a gobernador por Corrientes Podemos Más.

El apoyo que Camau busca en Urtubey está relacionado con la experiencia salteña en materia de combate al narcotráfico, trabajo que se viene realizando en dicha provincia desde hace ocho años, y que constituye uno de los ejes entre las promesas de campaña del candidato del PJ.

Con respecto a cómo se trata el tema en Salta, Calletti contó a En el aire: “Venimos trabajando en la gestión de Urtubey desde el 2009, cuando creo la Agencia Antidrogas, para trabajar en investigación. En 2011 hicimos el primer estudio del narcotráfico en Salta y en función de eso, el Gobernador creó una Unidad Coordinadora de Lucha contra el Narcotráfico, en la que trabajan de forma coordinada la Justicia Federal, Provincial y distintos funcionarios. El Gobierno Provincial combate el narcotráfico con recursos propios”.

Sobre el trabajo que realizan con el candidato a gobernador, la ministra salteña indicó: “Entre ayer y hoy hemos trabajado con los equipos de Camau sobre este tema. Salta, al igual que Corrientes, tiene una gran área de frontera internacional, por lo que, al igual que acá, es un área estratégica para el tráfico ilegal de drogas”.

“Esto plantea un desafío mucho mayor que a las provincias que son mediterráneas, cuyo problema está más relacionado al consumo interno. Nosotros tenemos el doble problema: la droga que pasa y la que se queda y le rompe la cabeza a los chicos en los barrios”, agregó.

“Se suele dar, que allí donde avanza el narcotráfico, retrocede el Estado, y los narcos van ganando terreno. Por eso me parece una buena propuesta de Camau, la de crear una Agencia Antinarcótico, ya que no se puede combatir lo que no se conoce”, manifestó Calletti.

“Para combatir realmente al narcotráfico, lo primero es la decisión política. La gente quiere soluciones a este flagelo, y el poder político tiene que dárselas. Yo no puedo decirle a la madre que está perdiendo su hijo en manos del paco que es eso competencia de la Justicia Federal o del Gobierno Nacional”, opinó.

Finalmente se refirió a su relación y la del Gobernador Urtubey con el Gobierno Nacional, y remarcó el trabajo en conjunto en relación al combate al narcotráfico.

“Tengo excelente relación con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y con el Gobierno Nacional. Eso lo remarca el Gobernador: nosotros trabajamos para los salteños, para su calidad de vida. No tiene sentido trabajar para un presidente o una ex presidenta, estar a un lado u otro de la grieta. A la gente no le interesan estas cuestiones, quiere soluciones. Quiere poder dejar a sus hijos en la escuela, y que no haya dealers que le estén vendiendo droga”, finalizó.