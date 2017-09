La nueva fórmula en San Roque es Viviana Pelozo – Daniel Bruno

Tras la caída de la fórmula Raúl Pelozo- Daniel Bruno, por decisión del STJ, en la localidad de San Roque ya se definió una nueva propuesta, que lleva a Viviana Pelozo, hija de Raúl, como candidata a intendenta y Daniel Bruno, se mantiene como candidato a viceintendente. “Estamos con Raúl Pelozo y Viviana, que es nuestra candidata a intendenta desde anoche, yendo a inscribir la fórmula” confirmó Bruno.

De visita en los estudios de LT7 Corrientes, Raúl Pelozo, Viviana Pelozo y Daniel Bruno, presentaron la fórmula que competirá por la intendencia de San Roque el próximo 8 de octubre por el Frente Todos Por San Roque, que apoya a Gustavo Valdés como candidato a gobernador.

“Esperaba un fallo favorable, pero creo que el STJ dictaminó esto para que no quedemos nadie descontento, y yo respeto la resolución”, indicó Raul Pelozo en el programa Corrientes En El Aire.

“Ahora estamos recibiendo más adhesiones por parte de la juventud, que me estaba costando llegar. Creo que Viviana está recepcionando mucho apoyo de los jóvenes”, agregó.

Viviana Pelozo es profesora de inglés y técnica en Turismo, recibida en la UNNE. Sobre su relación con la política, la candidata contó: “En 2012 estaba trabajando acá en la Subsecretaría de Turismo, como nexo con la Municipalidad de San Roque, cuando vivimos la tragedia de la muerte de mi madre. Luego de eso me propuse no dejarlo solo a mi papá y me volví a San Roque y desde ese momento lo acompaño día a día, atendiendo a la gente, solucionando problemas y yendo a donde él vaya”.

En el 2015, Viviana fue elegida estatuyente en su localidad, cuando se llamó a elecciones para elaborar la primera Carta Orgánica de San Roque.

Por su parte, Daniel Bruno bromeó: “Raúl se va a enojar, pero me gusta más la fórmula ahora que antes”.

Y luego manifestó con seriedad: “Con Raúl nos entendemos con la mirada, y anoche para mí no fue nada fácil. Me duele mucho esta proscripción de parte de gente que dice estar militando en el Justicialismo, pero ya está. La conozco a Vivi, ella sobrelleva además el peso de la casa, se de su temple y también de su actividad”.

Emocionada, Viviana agradeció a todo el equipo del Frente Todos por San Roque, por el apoyo que le brindaron cuando anunciaron su candidatura.

Finalmente, se refirió a su interés para la localidad de San Roque: “Como técnica en Turismo, me quiero abocar a lo que sea la actividad económica que implica el Turismo, con todo lo que conlleva, la generación de trabajo, de empleo, y todo lo que haga falta para que San Roque surja”.

“También me interesa trabajar con las distintas instituciones de la localidad, sobre todo el instituto de formación docente, que alberga a los jóvenes. Pido el acompañamiento de los jóvenes, porque sé cuáles son sus necesidades y voy a trabajar por ellos”.