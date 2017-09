“Si la gente se vuelve a equivocar serán 20 años de lo mismo”

El candidato a gobernador de Corrientes Podemos Más, habló con María Mercedes Vazquez y se lo mostró disconforme por la falta de debates de propuestas con el candidato de ECO+Cambiemos, Gustavo Valdés.

“Siento una energía muy positiva, siento en la gente la confianza y que se anima a decir basta a estos 16 años y si se vuelven a equivocar serán 20 años de lo mismo”, dijo Carlos “Camau” Espínola.

“Queremos generar otra etapa nueva y es importante poder llevar adelante un debate, lo invito a Gustavo Valdes a debatir , no se si tiene que pedir permiso o tiene autonomía para decidir. Es muy difícil para ellos y seguramente no lo están autorizando, porque tiene que justificar los 16 años de una provincia con los peores índices del país, si pretende gobernar que presente sus ideas, que demuestre que tiene autonomía”

En cuanto a los indecisos dijo Espínola que es un porcentaje alto y muchos que quieren cambiar su voto porque la gente no tiene más miedo, le va a ir mejor a todos los correntinos, no van a vivir con presiones ni temores porque viene una etapa de cambio en Corrientes. “El porcentaje alto de indecisos va a definir la elección, ellos van a definir si es Gustavo Valdes el que gobierna o me elige a mi, Gustavo Valdes que no se lo escucha decir, cual es su plan de gobierno, solo critica y echa la culpa a otro”

Por otra parte, se mostró confiado al afirmar que se define el 8 de octubre, no hay segunda vuelta,”Colombi es candidato a senador, hoy discuto quien va a gobernar Corrientes, es probable que lo manejen a Gustavo Valdés que no se anima a debatir o no lo dejan, que demuestre a los correntinos que tiene decisión propia”