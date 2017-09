Caso Re: Para la defensa de Torres Condado, fue una sentencia sorpresiva

El Dr. Julio Leguizamón, en comunicación con “En el aire”, por LT7 se refirió a lo resuelto por la justicia este jueves en el caso de la muerte del profesor de tenis, Rubén Re, ocurrida en febrero de 2013.

El abogado señaló que no esperaban otra cosa que la absolución porque no estaba probado que el vehículo de Andrea Torres haya atropellado a Rubén Re.

La calificación fue abandono de persona seguido de muerte,”para poder atribuirle a una persona, en este caso, se tuvo que haber acreditado que ella fue la que lo incapacitó y eso definitivamente no está probado”, remarcó.

“Voy a esperar el 21 de septiembre donde se leerán los fundamentos para ver como intentan acreditar esta circunstancia y no se me ocurre de que manera lo vana acreditar”, dijo el abogado.

El Superior Tribunal de Justicia es quien va a entender en el curso de casación que interpondrán desde la defensa, si llegara a confirmar esta sentencia, en ese caso quedaría el camino de la Corte, si queda firme, el tiempo en prisión será de cumplimiento efectivo y debería cumplir las dos terceras partes de la condena, esto serían casi 4 años, porque estuvo detenida cinco meses.

El letrado explicó que su defendida tomó el fallo con sorpresa porque participó de todas las audiencias y se pudo demostrar que era imposible, desde cualquier punto de vista, un Honda le haya por encima a una persona. Incluso, la misma querella y los propios acusadores, habían abandonado el camino de decir acuso por la muerte porque a criterios de ellos no estaba acreditado que ella haya provocado la muerte.

“Que pidieran tres años de prisión en suspenso, con mayor razón todavía estamos sorprendidos por esta resolución”.

Relató que el lucro cesante, en términos indemnizatorio, es todo aquello que los deudos hayan dejado de percibir en desaparición de una persona. La jurisprudencia ha establecido algunos parámetros y valores pero jamás a exorbitante cifra que se pide (47 millones de esos), “no porque no valga la vida de una persona, pero jurídicamente, esta cifra parece descabellada”.

En cuanto a plazos, indicó que a partir del miércoles 21, se leerán los fundamentos, y tendrán 10 días hábiles para interponer los recursos de casación ante el STJ.

Explicó que la acusada no habló por decisión del propio abogado,porque no tenia sentido que agregue nada más cuando estaba acreditado, ella estuvo en Paso de la Patria, para no exponerla a situaciones que nada tienen que ver con la causa, para que no se ingrese al terreno de situaciones familiares, teniendo en cuenta que tiene un hijo adolescente.