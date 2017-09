Mujer pide volver a su casa y recuperar a su hija tras ser echada por su ex pareja

Macarena Castillo es una joven madre. Tiene dos hijos, de 6 y 2 años. Su pareja, Héctor Joaquín Colman la echó de su casa con lo puesto. La nena mayor tuvo que quedarse en la casa de la abuela. Efectivos policiales no quieren ingresar al barrio Pirayuí por temor a la reacción del hombre y vecinos.

Ayer, cerca de las 11.30, en el asentamiento del Barrio Pirayuí, el hombre, que tiene un frondoso prontuario y estuvo preso por diversos delitos se acerca a la vivienda, allí discute con su ex mujer y decide sacarla del domicilio, con lo puesto y su hijo de 2 años.

La mujer relató a En el aire, por LT7 que Colman le saca el celular, la insulta, llega su hija de 6 años de la casa de la abuela paterna, él le dice que se vaya con su tía y la niña se va. “Discutimos, me echa, me dice que me vaya sin mi hijo, le digo que no, ahí me saca la mochila, que tenia la mamadera de mi hijo, agarro mi campera que tenia la plata de la asignación. Salgo a correr por ruta 12, me encuentro con un remisero, me lleva a la comisaría de la mujer del barrio 17 de agosto” dijo.

“Mi hijo salió con un tenedor en la mano porque estaba comiendo cuando lo tuve que sacar de mi casa”

Agregó tambien: “en la Comisaría me preguntan que pasó, le explico, me preguntan si quiero buscar a mi hija, le digo que si, me subo al móvil y el chofer me dice donde es, le señalo que es Colman, ahí me dice que va a pedir refuerzo”.

Tras diez minutos de espera, el efectivo le pide que se baje del vehículo y que haga la denuncia porque no puede ir. “Cuando voy a que me tomen la denuncia me dicen que pidieron refuerzo a la Comisaría 13ª y le negaron porque no quieren exponer al personal porque le tiran piedras”

“Hasta ahora no se nada, yo me quedé preocupada por mi hija. Ella está con su abuela y yo me tuve que ir con lo puesto, me quedé sin casa, no tengo donde ir, todas mis cosas quedaron ahí”, dijo afligida Castillo.