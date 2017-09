Alfredo Revidatti: “la política y mi profesión de médico sirven para trabajar por el bien común”

El candidato a diputado nacional por ECO+Cambiemos sostuvo en el programa “En el aire”, por LT7 que buscará poner en práctica un plan para mejorar el sistema de salud. Calificó la próxima gestión municipal como diferente porque habrá dos médicos, tanto intendente como vice que buscarán el bien común

“La campaña está bien pensada, organizada, hay mucha gente. Me da vergüenza, terror ir a la Costanera, a Estela (Regidor), esas cosas le encanta, ir y hablar con la gente de esa forma”, dijo Alfredo Revidatti.

“Parado en la esquina podría estar, me da vergüenza salir a volantear, no me nace porque no estoy acostumbrado, pero ahora, la política tiene esa vocación de servicio, mucha gente que no gana nada con la política pero está ayudando”, agregó.

Señaló que nunca escuchó algo grave por parte de la gente, sin embargo, comentó que un caso, fue la de un hombre, que estaba malísimo porque aseguraba que los candidatos solo aparecen en la campaña, “le pregunté si estuvo en el hospital Escuela, ahí me reconoce, nos pusimos a hablar y se terminó el enojo”.

Destacó que tanto la política, como su profesión de médico tienen por fin, trabajar por el bien común y la futura intendencia de Capital será diferente porque habrá dos médicos, (Eduardo Tassano y Emilio Lanari), porque el médico nació, se crió diciendo que puede hacer por el otro, eso tiene que ver con la empatía, ponerse en el lugar del otro

Lloré mas dentro del hospital que afuera, la angustia que tuve en el hospital, no la tuve en mi vida, ver un muchacho muriéndose y que nadie esté con él, todas esas cuestiones que vivis,es lo que se vive en la sociedad.

En cuanto al sistema de salud, Revidatti consideró que buscará poner en práctica un plan para mejorarla. Nombró a la intención que se tiene desde nación, implementar la universalización de la salud, mejorando la prestación de servicio y el gasto.Acceder a todos los tipos, pública y privada.

En otro orden, relató que hospital Escuela tiene 126 camas, son pocas, debe tener una Fundación para funcionar correctamente, “hacer en el nosocomio un piso más que es más económico que construir un hospital nuevo”, dijo. En tanto, el gobernador Colombi aprobaría el proyecto.