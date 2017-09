Seward: “no me importa estar en tercer lugar si Ricardo Colombi garantiza el éxito de este proyecto”

Alejandra Seward, candidata a senadora provincial en tercer término por Eco+Cambiemos, visitó los estudios de LT7 Corrientes y se refirió a sus inicios en la política, su trabajo en el Senado Provincial, su preocupación por el problema de las drogas y sus proyectos para el futuro posible período en la Cámara Alta.

“Cuando volvió la democracia, decidí que iba a actuar en política y así lo hice. Desde siempre estuve afiliada a la UCR y con Alfonsin empecé con el trabajo político, el cara a cara con la gente, hacerse cargo de sus demandas”, manifestó Seward, quien ya es senadora y aspira a renovar su banca.

“Ahora lo que más reclama la gente es seguridad, que no haya droga. Las madres lo piden, que sus hijos no caigan en la droga o como sacarlos si ya cayeron. Así que la lucha contra el narcotráfico es fundamental”, dijo.

“Con este tema estamos viendo avances de parte del Gobierno Nacional, ya que hubo un tiempo en el que se quitaron las fuerzas de las fronteras y se descuidó los lugares por donde pasaba la droga. Hoy hay una decisión política muy fuerte de combatirlo y perseguir al narcotráfico”, agregó.

Y con respecto a qué rol ocupan los legisladores en relación al flagelo de las drogas, Seward opinó: “Quizás desde la legislatura uno pueda proyectar hermosas leyes, pero eso nunca va a servir si no va acompañada de una decisión social. Debemos estar involucrados todos, no solo la dirigencia política, sino también la deportiva, por ejemplo, en las iglesias, en la familia, en todos los ámbitos”.

Consultada sobre qué tema considera que es una deuda pendiente de su mandato anterior, y que pudiera saldar en el próximo, la candidata manifestó: “Una deuda pendiente que tengo, sino logramos cerrar este año, es la Ley de Educación”.

“Un punto novedoso de esta Ley tiene que ver con la obligatoriedad del jardín desde temprana edad. Algo que es beneficioso, porque lleva a la igualdad. No todos pueden mandar a sus hijos a jardines privados. Entonces, si la escuela pública incorpora los jardines de 4, que muchas ya lo están incorporando, luego hay que ir por los de 3 años”.

Para la senadora, el punto de la escolarización temprana es importante, teniendo en cuenta cómo los niños en la actualidad están expuestos a estímulos constantes de tecnología e información.

“Tenemos que mejorar la calidad educativa de la escuela pública, y lograr que los adolescentes no abandonen la secundaria, algo fundamental para que luego puedan trabajar, ya que en todos lados piden secundaria completa”, agregó.

Impugnación por cupo femenino

Con respecto a la impugnación que sufrió la lista de Eco de parte de la oposición, por el lugar que ocupaba Seward en la misma, la candidata expresó: “ECO+Cambiemos va a sacar los tres senadores. Así que si nos está escuchando alguna mujer que crea que no se va a sentir representada, le digo que se quede tranquila, que va a estar representada, porque yo voy a ser elegida senadora nuevamente”

“No me preocupó ser la tercera, y teniendo como cabeza a Ricardo Colombi, que es nuestra garantía para los años que vienen, de este nuevo Eco+Cambiemos, con Gustavo Valdes. Ricardo va a seguir trabajando a la par nuestra, así que en ese sentido, estar segunda o tercera no me preocupa”, finalizó.