La Cámara Electoral revocó la candidatura de Víctor Cemborain

El intendente de Mercedes había sido habilitado por la jueza Herrero para postularse a la reelección.

La Cámara Electoral avaló el planteo de Encuentro por Corrientes (ECO) contra la oficialización de la candidatura a intendente de Víctor Cemborain, que busca su reelección en Mercedes. Según el apoderado de la UCR, Alfredo Vallejos, el tribunal de alzada revocó el fallo de primera instancia.

“Lo que manifestamos era que la situación era clara ya que había un requisito que no le permite ser candidato al tener una condena a prisión por un año que se encuentra firme”, sostuvo Vallejos en declaraciones radiales.

“Los artículos 41 y 61 de la Carta Orgánica de Mercedes son claros y en su interpretación conjunta con lo dispuesto por la Constitución provincial en el artículo 222. La situación es absolutamente clara”, dijo sobre las causales de inhabilitación para ser candidato a intendente.

Vallejos insistió en que el artículo 27º del Código Penal establece que “la condena se tendrá por no pronunciada recién después de cuatro años” desde que se dictó la sentencia firme, y “en el caso de Cemborain todavía no se cumplió” ese plazo.

La UCR apeló el fallo de la jueza electoral, María Eugenia Herrero, que el lunes pasado oficializó la candidatura de Cemborain para competir por un nuevo mandato en Mercedes.

Los apoderados de ECO habían impugnado la candidatura de Cemborain debido a que el actual jefe comunal fue condenado por lesiones graves dolosas por haber golpeado en 2009 al exintendente de esa localidad Jorge Molina.

Si se tiene en cuenta que se trata de un pena de ejecución condicional y que, de acuerdo con el Tribunal Oral Penal de Mercedes, “la condena se tendrá por no pronunciada el día 12 de noviembre de 2017, caducando en todos sus efectos el registro de la misma el 12 de noviembre de 2023 (art. 51)”, la jueza estableció que “surge manifiesta que al momento de la asunción del cargo al cual se está postulando el señor Cemborain, esto es el 10/12/17, en el hipotético caso de resultar electo y consagrado Intendente, se tendría por no pronunciada la sentencia, siempre y cuando no cometiere un nuevo delito”.

Sin embargo, ECO apeló ese fallo ante la Cámara Electoral al entender que Cemborain, candidato por el Frente Solidario, “se halla impedido de postularse para tal cargo porque está condenado con sentencia firme” a la pena de prisión de un año en suspenso, lo que “encuadra en la inhabilidad” prevista por los artículos 222º, 89º y 93º de la Constitución de la Provincia y 61º y 41º de la Carta Orgánica de Mercedes.

“Siempre sostuvimos que no se daba el requisito de ser candidato. Existía una imposibilidad legal teniendo la condena firma y por voto unánime de las tres camaristas se decidió rechazar”, anunció Vallejos, en relación con las juezas Martha Altabe, María Herminia Puig y Nidia Billinghurst.

Ahora, Cemborain podrá apelar el fallo de la Cámara ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).