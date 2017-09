Intentaron agredir a Beatriz Pintos

La Intendente de la ciudad de Virasoro Batriz Pintos fue víctima de un ataque con arma blanca minutos antes de la presentación de los candidatos de Eco Cambiemos en su comuna. El Hecho sucedió el pasado viernes pero se conoce recién ahora, y la jefe comunal dio a conocer y admitió lo sucedido en un programa radial emitido por una FM local

Según el propio relato de Pintos, minutos antes de que se llevara a cabo el acto de lanzamiento de la fórmula de Eco Cambiemos en Virasoro y con la presencia del gobernador Ricardo Colombi, ella estaba en una vereda contigua al sector del evento y una persona se le abalanzó y poseía un cuchillo.

“Me apuntó el cuchillo y me amenazó”, afirmó Pintos, “pero el propio gobernador y otros allegados me protegieron, este delincuente me decía que sabía dónde yo vivía. Me extraña este hecho porque Virasoro es una ciudad muy tranquila, ahora me cuido más, eso paso alrededor de las 17 hrs, nunca recibí una agresión de ese tipo”, fueron algunas de las declaraciones impactantes dadas a conocer por la mujer que comanda los destinos de esa ciudad en el programa radial “Las cosas claras” conducido por la comunicadora María Marta Silva Ortiz. Aún se desconoce si por ese episodio existe algún detenido.

