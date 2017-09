Romero reconoció que la gente pide que vuelva el modelo económico de Cristina Kirchner

Jorge Antonio Romero, candidato a diputado nacional,en el programa “En el aire” consideró que la sociedad correntina reclama una provincia seria y votará el mes próximo de acuerdo a su realidad económica y social.

“Los correntinos esperan tener trabajo, llegar con sus salarios a fin de mes, que no sigan aumentando los precios, que tengamos una provincia seria, normal, que los jóvenes puedan estudiar”, sostuvo el dirigente del PJ.

Comentó que la gente pida que vuelva Cristina Fernández, “volver a llenar la heladera, y al modelo económico que tuvimos durante doce años, una política de inclusión social”.

Por otra parte, cree que los correntinos están perdiendo el miedo, “van a votar de acuerdo a sus sentimientos, a lo que vive y le pasa”, argumentó

Criticó por LT7 que Corrientes no tiene obras porque no se gestiona. “Ricardo Colombi estaba alineado al kirchnerismo, la UCR lo expulsó por alinearse a Néstor Kirchner y las obras no vinieron a la provincia por falta de gestión de su gobierno”.

Con respecto al candidato a gobernador de ECO+Cambiemos, opinó: “Gustavo Valdés no habla tres palabras in nombrarlo a Ricardo Colombi, significa que va a seguir con la misma política de 16 años”.