Tassano adelantó que en noviembre se conocerán los nombres de su gabinete

El intendente electo de capital, entrevistado por periodistas de “En el aire”, por LT7 AM 900 reconoció que la transición municipal es compleja. Destacó que es importante que el empleado municipal y los vecinos no sufran las consecuencias.

“Tomamos un perfil bajo en las declaraciones, porque no queremos entorpecer algo que es muy importante. No tenemos toda la información, del otro lado nos dicen que está. Es cualitativo el tema”, señaló Eduardo Tassano, quien agregó que no cuentan con las carpetas con contratos, compromisos, firmas, entre otros papeles importantes.

Sostuvo que a pesar de la falta de información de pasivos en la comuna, siguen avanzando en el rescate de Letras, más el presupuesto, tarifaria porque requiere mayoría del Concejo Deliberante. Nombró a un tema primordial como son las retenciones.

“No se los compromisos que hay entre provincia-municipio, lo que está firmado, si hubo o no retrasos, no estoy tranquilo por eso, porque me gustaría que los vecinos, el empleado municipal no sufran consecuencias. El electorado eligió, todos buscamos el bien común, podemos pensar diferente, pero queremos que la gente esté mejor”, prosiguió..

Consultado acerca de la situación en la Caja Municipal, dijo que existen varias versiones, una de ellas es que privados invirtieron en la Caja y a cambio de eso tienen terrenos en Santa Catalina, todo de ello se tomará conocimiento porque es un tema preocupante.

Asentamientos

Tassano indicó que acercaron planos de los asentamientos en Corrientes a la secretaría General de Hábitat, esperamos tener propuestas de prevención de asentamientos.

“Ayer Miguel Cano visitó los asentamientos Virgen de los Dolores e Irupé, eso se está terminando, le llevamos los planos y tratamos de tener propuestas pero es una demanda terrible. En Argentina hay una deuda social de un millón y medio de viviendas. En Corrientes la demanda es de 40 mil. Para nosotros será un tema prioritario y trabajar desde ahí. Estamos en contacto con el gobierno nacional que nos va a generar ideas y fondos”.

Reconoció que en noviembre se conocerá al equipo que acompañará la gestión, a los integrantes de su gabinete.

Corrientes es una provincia de amplias opciones de turismo, sin embargo, no cuenta con personal especializado, que manejen idiomas o puedan brindar buena atención a los visitantes. Al respecto, Tassano comentó que se debe armar un plan general, con un trabajo mancomunado entre APIIC, remiseros, crear un plantel que pueda atender este tipo de cosas, contar con un centro de información turística. “Es un trabajo que hay que hacer, que llevará su tiempo y que hay que capacitarlos”.