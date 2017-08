Rector de la Illia: “Debo garantizar la pluralidad de ideas de todos los colegas”

El rector Jorge Guillermo Paetz, de la escuela Arturo Illia, dio los motivos que lo llevaron a borrar parte de un cartel alusivo al día internacional del desaparecido y donde se hace referencia a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. “Tengo que asegurar la independencia y la pluralidad de ideas de todos los colegas”, destacó a En el aire, por LT7.

El rector del establecimiento educativo ubicado en barrio laguna Seca, comentó que ayer después del recreo de las 9, la profesora Roxana Fariña, hizo la cartelera en conmemoración a la fecha (día internacional del desaparecido), a su entender, con palabras excesivas, violentas y prematura. “Me pareció incluso una falta de respeto a los familiares de lo que se está investigando, hay que dejar a la justicia que determine, luego le vamos a dar la celeridad y seriedad”, agregó.

Explicó que las profesoras de lengua hicieron una cartelera del mes, para la conmemoración de los actos.

Después de las 9 la profesora Fariña se va al curso, 1º 3ª. Miro la cartelera, me parece bien el título que decía “30 de agosto, día internacional del desaparecido” y otras frases. Abajo decía, Aparición ya de Santiago Maldonado. A primera vista me pareció chocante.

Pregunto a algunos colegas si es prudente que esté eso y me dicen que no corresponde.Le pedí a una profesora que borre porque es prematuro. Hasta las 12.30 estuvo el cartel. Salgo y llamo a la policía porque unos chicos desde afuera molestaban a nuestros alumnos.

“No cumplieron lo que había pedido, que borraran una frase. Me quedo observando a los chicos que estaban saliendo. Viene la profesora Fariña y me dice Jorge, ¿te gusta lo que se escribió?, le contesto que le pedí que algo se borre y no estuvo muy conforme, con un tono molesto.Le respondo que todo está en un proceso de investigación y es prematuro”, comentó.

Argumentó que tomó ese criterio porque debe asegurar la independencia y la pluralidad de ideas de todos sus colegas.