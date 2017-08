Giraud: “entrar al senado implica un gran compromiso”

El candidato a senador en primer término por Corrientes Podemos Más, Victor Giraud, habló En el aire, de la relación de los municipios justicialistas con el Gobierno Provincial, y cómo se prepara para integrar el Senado Provincial.

El candidato a senador en primer término por la alianza Corrientes Podemos Más, y también intendente de Santo Tomé, Victor Giraud, visitó los estudios de LT7 Corrientes y se refirió a las elecciones provinciales que tendrán como protagonistas a Camau Espínola y Gustavo Valdes, a la relación del Gobierno Provincial con los municipios justicialistas y su opinión de Ricardo Colombi.

“Muchos correntinos lo ven a Camau como la posibilidad cierta de transformar la realidad de nuestra provincia. Y se ve el espacio que se pudo construir, con muchos sectores políticos que antiguamente eran adversarios históricos, y que hoy estamos transitando juntos en la misma vereda”, opinó Giraud.

“Camau demostró su capacidad de transformación y de trabajo cuando gobernó la ciudad de Corrientes. El Justicialismo transformó y ordenó esta ciudad, e ideó, proyectó y empezó a ejecutar el proyecto más importante de nuestro país en cuanto a desarrollo habitacional, que es Santa Catalina”, dijo.

“Cuando esto comenzó, las autoridades provinciales decían que era inviable, siempre había un pero, y sin embargo se pudo sacar adelante. Y hoy el Gobierno Nacional lo vende como uno de los proyectos habitacionales más importantes del país”.

La relación del Gobierno con los municipios del PJ

“Ricardo ya tuvo su tiempo. No se puede negar que es positivo que pague en tiempo y forma los sueldos, pero, por ejemplo, este año estoy terminando mi mandato como intendente y jamás hice publicidad por haber pagado al día los sueldos de Santo Tomé”, opinó.

“Santo Tomé es la ciudad que más creció, alrededor del 14%, en estos últimos 10 o 12 años. Y si uno ve los niveles de inversión que realizó el Gobierno Provincial, en municipios gobernados por el radicalismo…”.

“No está mal que el gobierno invierta en los municipios, lo que está mal es que algunos los discriminen, por ejemplo, en viviendas. En Virasoro y Paso de los Libres la Provincia construyó cuatro veces más viviendas que en Santo Tomé”, dijo.

“En nuestro municipio se anunciaron viviendas, lo hizo el ministro Frigerio con Colombi. Anunció 298 viviendas para Santo Tomé, hace cinco o seis meses, y hasta ahora no apareció nadie”, contó.

“Hace dos años, en un acto, el Gobernador anunció la construcción de una escuela, y hasta ahora no pasó nada con eso. Esas son las cosas que duelen, y que hacen que nos sintamos discriminados y abandonados por las políticas del Gobierno Provincial”, agregó.

En materia de salud, Giraud comentó que el municipio debió adquirir un minibús destinado a trasladar pacientes a la capital provincial para realizarse estudios médicos.

“En Santo Tomé hay un hospital universitario de cabecera, pero no se pueden hacer estudios de alta complejidad, por lo que los pacientes deben venir a Corrientes. Salen a las 2 de la mañana, con turnos programados, y vuelven al otro día a la noche. Ese costo lo afronta el municipio”

“La oficina de Anses de Santo Tomé hace más de un año que no funciona. Está abierta, pero nunca hay sistema. Entonces la gente debe ir a Virasoro, a Libres, a Posadas a Corrientes. Hoy el municipio envía un camioneta con cuatro personas a Libres, una combi con 11 personas a Posadas y otra camioneta viene a Corrientes, sale a la mañana para llegar a la siesta, para hacer trámites programados, porque en Santo Tomé no funciona”

A su vez, Giraud contó que hace un año atrás, cuando comenzaron los problemas con la oficina, el municipio ofreció espacios con internet al Anses, para hacer funcionar la sede del organismo en Santo Tomé, ofrecimiento que fue rechazado, según él denuncia “por cuestiones políticas, porque no querían tener nada que ver con el municipio”.

“Estas son las cosas que queremos cambiar”, aseguró Giraud.

Candidato a senador

Giraud considera que su candidatura, más allá de ser una responsabilidad, es un reconocimiento al trabajo del Justicialismo en Santo Tomé. “Desde que soy presidente del partido y también intendente, hemos ganado todas y cada una de las elecciones y creo que tiene que ver con un reconocimiento a eso la candidatura”, expresó.

“Para mi entrar al senado implica un gran compromiso, y asumiré con la misma responsabilidad que en cada cargo que tuve, desde los 27 años”

Sobre Ricardo Colombi, quien al igual que él encabezará la lista de candidatos a senadores, pero en su caso de Eco+Cambiemos, Giraud opinó que “sin lugar a dudas ha sido la figura política más fuerte de Corrientes en los últimos años, ya que la gente lo ha votado tres veces como gobernador. Pero me diferencio en la forma de gestionar y de ser, por el respeto a la opinión de otros sectores políticos, por el ser humano, por la mujer correntina y los medios de comunicación. Y también me diferencia que en todos estos años en los que estuve en la función pública, no tengo ninguna causa en la justicia”.

Consultado sobre si debatiría con Colombi, el candidato a senador por la alianza Corrientes Podemos Más, dijo que no tendría ningún inconveniente. “Estamos en la función pública y nos hemos expuesto a la opinión pública en nuestra comunidad”, dijo.