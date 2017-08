Provincia anunció nuevo plus salarial y adelanto de los incrementos salariales

El ministro de Economía de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, realizó los anuncios salariales para todos los empleados estatales de la provincia. El encargado de la cartera económica aseguró que se tratará de una inversión de más de 8 mil millones de pesos en el último cuatrimestre del año.

“Es la característica de este gobierno tener las cuentas ordenadas”, dijo a este medio. Anunciaron 500 pesos adicionales (para todos los meses hasta diciembre), adelanto de los aumentos salariales previstos y dieron a conocer las fechas.

SOBRE EL ADICIONAL MENSUAL- Desde el mes de Septiembre

Aumenta a $3.000 de bolsillo.

Con todas las medidas del año, el beneficio pasó de $1.300 a $3.000 de bolsillo. Una suba de 131%. La medida alcanza a 75 mil estatales activos y jubilados (incluyendo pasivos municipales).

Este plus de $3.000 se pagará los días:

Miércoles 13: D.N.I. terminados en 0, 1, 2 y 3.

Jueves 14: D.N.I. terminados en 4, 5 y 6.

Viernes 15: D.N.I. terminados en 7, 8 y 9.

PLUS EXTRAORDINARIO DE $2.000 PARA EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE

Se abonará durante los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. Consiste en un plus de $500 por mes. No remunerativo y no bonificable. La medida alcanza a 75 mil estatales activos y jubilados (incluyendo pasivos municipales).

Este plus de $500 se pagará los días:

Martes 5: D.N.I. terminados en 0, 1, 2 y 3.

Miércoles 6: D.N.I. terminados en 4, 5 y 6.

Jueves 7: D.N.I. terminados en 7, 8 y 9.

AUMENTOS AL SALARIO

Se ha resuelto adelantar al mes de Septiembre, los aumentos anunciados para el mes de Octubre. Los salarios de Septiembre se abonarán los siguientes incrementos:

1) Sector Docente

Blanqueo de $645 al básico que llega a $5.757.

La medida alcanza a 40 mil puestos laborales.

2) Vialidad Provincial

Blanqueo de $250.

La medida alcanza a 450 puestos laborales.

4) Becas del Sistema de Residencias de Salud Pública

Capital

Residentes de 1º y 2º Año: Aumento del 18%

Residentes 3º Año: Aumento del 20%

Residentes 4º y 5º Año: Aumento del 26%

Interior

Residentes de 1º Año: Aumento del 25%

Residentes 2º y 3º Año: Aumento del 21%

Residentes 4º y 5º Año: Aumento del 28%

A diferencia de otras Provincias, los residentes en Corrientes cuentan con ART, Obra Social para todo el grupo familiar, sin descuento.

3) Asignación por Hijo

Aumenta a $1.020.

En el año, pasa de $620 a $1.020. Implica una suba de 65% en la asignación.

4) Asignación por Persona Discapacitada a Cargo

Aumenta a $1.700.

En el año, pasa de $1.300 a $1.700. Implica una suba de 31% en la Asignación.

LOS SALARIOS DE SEPTIEMBRE, INCLUYENDO ESTOS AUMENTOS, SE PAGARÁN LOS DÍAS

martes 26, miércoles 27 y jueves 28 DE ESE MES

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PAGOS OCTUBRE-DICIEMBRE

OCTUBRE

– Plus extraordinario de $500, se pagará los días 4, 5 y 6.

– Adicional mensual de $3.000, se abonará el 11,12 y 13.

– Y el sueldo de Octubre, se pagará los días 26, 27 y 30.

NOVIEMBRE

– Plus extraordinario de $500, se pagará los días 6, 7 y 8.

– Adicional mensual de $3.000, se abonará el 14, 15 y 16.

– Y el sueldo de Noviembre, se pagará los días 24, 28 y 29.

DICIEMBRE

– Plus extraordinario de $500, se pagará los días 5, 6 y 7.

– Adicional mensual de $3.000, se abonará el 12, 13 y 14.

– El Segundo Medio Aguinaldo, se pagará los días 20, 21 y 22.

– Y el sueldo de Diciembre, se abonará los días 27, 28 y 29.

INVERSIÓN EN ÚLTIMO CUATRIMESTRE 2017:

$ 8.050 MILLONES DE PESOS

INVERSIÓN TOTAL ANUAL EN SALARIOS:

$ 21.500 MILLONES

40% MÁS QUE LOS $15.400 MILLONES INVERTIDOS EN 2016 (el doble que la inflación estimada)