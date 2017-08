“Ser gobernador de los correntinos es una responsabilidad que la asumo”

Gustavo Valdés imaginaba que estaba la posibilidad de ser candidato a gobernador, argumentando que se dio por el trabajo que se iba realizando en el gobierno nacional y provincial, la confianza del bloque de diputados nacionales de ocupar un lugar tan importante como el Consejo de la Magistratura, “fue una posibilidad, estaba en el bolillero. Finalmente el consenso se dio para este lado”.

Sergio Flinta habia declarado el programa En el aire, que desde octubre manejaban junto al gobernador, el nombre de Valdes como candidato de ECO. “Es un honor y un orgullo representar a Encuentro por Corrientes y representar a través de una elección a los correntinos”, señaló el candidato a En el aire.

“Ricardo Colombi nos deja una vara alta, es un gran gobernador, tenemos el coraje, la fortaleza para llevar adelante una gestión igual o mejor que la de Colombi”, señaló.

Remarcó que la actual gestión provincial tiene previsibilidad, “hoy Corrientes no tiene problemas en el pago de sus haberes, con plus, lo vamos a seguir haciendo, por encima de la inflación, recuperando el poder adquisitivo de los salarios, pero con responsabilidad”.

“Ser gobernador de los correntinos es una responsabilidad que la asumo, me siento candidato a gobernador. Voy a ser gobernador el día que los correntinos me elijan y el 10 de diciembre voy a ser gobernador cuando jure ante la Legislatura y los representantes de los correntinos, no hay que adelantarse, uno sabe que tiene chances de ganar pero hay que respetar absolutamente la voluntad popular”.