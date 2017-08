Avanza la creación de anexos del Jardín Materno Infantil de la UNNE en Corrientes

Después de un necesario tiempo de preparación, se hará realidad un gran anhelo de la familia de la Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes también contará con servicios de Jardín Materno Infantil.

Tal el compromiso asumido desde su plataforma de gestión, la Rectora Delfina Veiravé anunció que avanzan las tareas para habilitar en los Campus Deodoro Roca y Campus Cabral de la capital correntina, anexos del Jardín “Prof. Nélida Sosio de Iturrioz” que funciona en Resistencia, Chaco.

“Estamos trabajando con la Directora, tratando de especificar y de avanzar en la organización del proyecto, de la decisión que hemos tomado de poder implementar los jardines maternales en los campus de la ciudad de Corrientes”, dijo la Rectora de la Universidad del Sol, tras la reunión que mantuvo este lunes con la Directora del Jardín, Prof. Iliana Beatriz Luna para coordinar cuestiones organizativas en pos de avanzar con la mayor celeridad posible con el proyecto.

“Estamos conversando sobre cuáles son los requerimientos organizativos, de recursos humanos, también de infraestructura”, agregó y comentó que el equipo del Área de Construcciones de Rectorado está realizando las inspecciones correspondientes.

“Desde el año pasado estamos trabajando más intensamente en este tema”, agregó Veiravé que ya ha mantenido las reuniones necesarias con los decanos de las Facultades que funcionan en los Campus mencionados donde se habilitarán los anexos, así como también ha recorrido el lugar.

Este año se avanzó además con una cuestión de medular importancia para el mejor funcionamiento del Jardín: se incorporó presupuesto propio al Presupuesto General de la Universidad.

“La necesidad, idea y propuesta de que la UNNE cuente con más servicios de jardines materno infantiles, la he esbozado y la he escrito en la plataforma, en las Bases de Gestión que he propuesto a la Asamblea Universitaria en 2014, de manera que esto es una voluntad política y un deseo personal muy fuerte, porque creo que es un servicio fundamental para los estudiantes, no docentes y profesores que trabajan y están muchas horas de su vida en la Universidad. Así que es la expectativa que podamos concretar este viejo anhelo de muchos en el Campus Deodoro Roca y en el Campus Cabral, próximamente”, señaló la Rectora.

“Nosotros siempre hablamos con Delfina, uno porque ella fue mamá del Jardín y fue mamá pionera y gestora del Jardín. Y después cuando estuvo como Decana. Siempre nos apoyó y nos estimuló para que continuemos. No es casual que esté Delfina para que este Jardín se regularice. Porque esto es un trabajo de años que venimos sosteniendo. Siempre sus palabras fueron: “primero vamos a regularizar el jardín y después vamos a crear allá”. Siempre tuvo la idea de crear también allá. Porque como docentes todos sabemos la importancia del jardín para los niños, y como mamás”, agregó la Directora emocionada tras el anuncio.

“Para mí es un honor estar en este lugar para poder ayudar a que Corrientes tenga su tan ansiado Jardín”, dijo además y valoró que finalmente se atienda esta necesidad. “Desde que llegué acá, en el 2005, hay jóvenes que vienen a preguntar como hicimos, porque quieren tener en Corrientes un jardín. Entonces, después de 12 años, que llegue el momento y que junto al equipo podamos aportar a crear algo tan maravilloso como que este jardín se expanda a Corrientes, nos pone muy felices”, aseguró.

El proyecto en las Bases

“Programar y buscar el financiamiento para implementar servicios de jardines maternales y de infantes para los hijos de los integrantes de la UNNE, estableciendo las condiciones para la disponibilidad de espacios en los diferentes Campus”, reza el texto en el que Veiravé enumeró sus propuestas de acción durante su gestión 2014-2018.

Los anexos funcionarán en el Campus Deodoro Roca y Campus Cabral de Corrientes, y de ese modo, también se cumple con el compromiso asumido de “Promover el desarrollo planificado de los Campus Universitarios para el crecimiento ordenado de los servicios, equipamientos y recursos humanos necesarios para el mantenimiento”.

El Jardín

El Jardín de la UNNE es uno de los principales motivos de orgullo de toda la familia universitaria. “Acá soy muy feliz”, dijo hace poco una niña que hasta hace unos meses fue a ese jardín, y volvió un día para bailar tango con su papá en la Fiesta de las Familias. “Nos costó mucho cambiar de jardín, pero por cuestiones laborales lo tuvimos que hacer. En el otro le costó adaptarse. Y venir acá le encantaba”, explicó la madre y agradeció y valoró este espacio en la Universidad.

“Los niños no quieren irse del jardín, a veces se van lagrimeando”, cuenta Betty que cada día despide a los chicos que asisten a las salitas.

“Mis hijas sienten mucha nostalgia cuando pasan por acá. Recuerdan lo felices que eran aquí”, comenta en tanto la Rectora, que supo traer a sus niñas, hoy una ya egresada y otra estudiante de la UNNE.

El próximo 16 de octubre, el Jardín de la UNNE cumple 27 años de trayectoria. En 1990 abrió sus puertas con unos 45 chicos, y hoy juegan, aprenden y crecen unos 190 niñas y niños que llenan de amor las 10 salas.

Las salas son de 1, 2, 3, 4, y 5 años. Se distribuyen 5 en el turno mañana y otras 5 en el turno tarde. Son 20 “seños” las que integran el plantel y cada sala tiene a dos de ellas a cargo. Son todas egresadas del Profesorado en Educación Inicial de la Facultad de Humanidades de la UNNE. “Ese es un requisito fundamental”, señala la directora.

El plantel está integrado también por dos Coordinadoras Pedagógicas, secretaria/os (3), profesores de Educación Física, y auxiliares docentes.

En el Jardín de la UNNE, los niños y niñas no solo juegan y aprenden en las aulas, sino también en la biblioteca y en el patio donde tienen huerta propia. A partir de un acuerdo con el Instituto Agrotécnico “Pedro M. Fuentes Godo”, pudieron hacer su huerta y la mantienen con ayuda y asesoramiento de personal de dicho instituto.

Variadas actividades realizan también los niños a lo largo del ciclo lectivo. Ejemplo de ello fue el homenaje que el Jardín le rindió al artista plástico Rodolfo Schenone, durante el desarrollo del proyecto de extensión “Nos UNNE un Jardín de Sueños y Fantasías”.

“Por todo esto nos pone felices que finalmente se pueda extender el Jardín a Corrientes”, concluyó la Directora.

