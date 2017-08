Desde el miércoles, la Municipalidad de Corrientes pagará el sueldo de agosto

Serán pagados con un incremento del 5% al Salario Básico, correspondiente al segundo tramo de las recomposiciones salariales acordadas en Mesa Paritaria. Iniciará con los beneficiarios de “Neike Chamigo”, mientras que el jueves cobrarán los operarios de Higiene Urbana. El viernes 1 de septiembre se pagará hasta $9.105 y finalizará el jueves 05. No cobrarán en este cronograma los cargos jerárquicos del Ejecutivo y el Concejo Deliberante, que lo harán más adelante.

De esta manera, la Comuna capitalina acumula en 2017 una suba salarial del 25% promedio, recordando que en mayo se otorgó un incremento remunerativo del 15%, que impactó en el básico de todos los niveles del escalafón.

El cronograma de pago, dado a conocer por las secretarías de Economía y la de Recursos Humanos no incluye al personal jerárquico, tanto del Ejecutivo como del Concejo Deliberante. Estos funcionarios y asesores cobrará más tarde, en razón de las retenciones que el Gobierno Provincial le aplica a la Municipalidad de Corrientes y alcanza los $41.000.000 en lo que va de agosto.

El pago de sueldos a los empleados municipales se activará este miércoles con los beneficiarios del programa social con trabajo “Neike Chamigo”, en horario corrido de 7 a 20 horas en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos, ubicada en calle Brasil 1.265.

El jueves 31 del corriente se pagará a los operarios de Higiene Urbana, mientras que el viernes 1 de septiembre se abonará a quienes no superen el mínimo garantizado de $ 9.105.

La continuidad del cronograma se dará el lunes 4 de septiembre, cuando se pagará hasta la suma de $ 11.500. El martes 5 se abonará hasta el límite de $ 14.000; el miércoles 6 para los que cobren hasta $ 18.000, para finalizar el jueves 7, oportunidad en que se abonará al resto de la nómina salarial.

En el presente mes, la Provincia le recortó a la Municipalidad $14.000.000 por el Programa Federal de Desendeudamiento (Profedes). Son pasivos reestructurados que no deberían retenerse por la vigencia de los convenios nacionales y locales, que incluyen los períodos de gracia para el no pago de esas obligaciones. Pero la Provincia aplicación a, por el Profedes, descuentos compulsivos y retroactivos que aparecieron este mes. El Ejecutivo Provincial le retiene esos fondos al Municipio, pero no los gira al Estado Nacional, que es el verdadero acreedor de esos recursos.

A esto se le suman las retenciones, que son aportes al IPS, por $21.100.000 y aportes al IOSCOR, otros $6.000.000. En total, los recortes de fondos a la Municipalidad de Corrientes suman $41.100.000 en lo que va de agosto de 2017.

Cabe recordar que el Ejecutivo Provincial todavía le debe, desde el año pasado, a la Comuna capitalina $7.000.000 por el porcentaje que le corresponde en Coparticipación de los fondos que ANSES comenzó a devolverle a todos los distritos del país.