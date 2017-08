Cánepa argumentó que la presencia de un roedor en un súper, es parte de plan de desratización

El director general de Inspecciones de la Muncipalidad, indicó que el animal que aparece en el video viralizado estaba envenenado. “Formalmente no hubo denuncia. Después del video, me puse en contacto con el negocio y admitieron lo ocurrido”, dijo.

El director general de Inspecciones de la Muncipalidad, Carlos Cánepa, se refirió a En el aire, por LT7 al video que se viralizó el fin de semana, en el que se podía observar a dos empleados de un conocido supermercado correntino golpear a una rata que se encontraba en el salón del negocio.

“La presencia de un roedor en ese estado es sospechoso para quien no conozca, pero un roedor en óptimas condiciones, nunca va a estar expuesto como estuvo en ese video, en un salón de venta a la luz, quiete esperando que lo golpeen”, indicó el funcionario, que explicó que la situación del video se dio en el marco de una fumigación.

“Hace unos 15 días atrás, por indicación del municipio, y en coordinación con los dueños de ese negocio, se implementó un plan de desratización complejo, que consistió en una fumigación masiva de los lugares en donde podrían anidar los roedores, y la presencia de cebos, trampas, veneno e inclusive aire comprimido, algo que estuvo a cargo de los guardias por la noche, cuando está todo quieto y por lo cual los roedores salen a buscar comida”, explicó.

“Todo este trabajo se estaba haciendo, y en ese contexto se da la presencia de este animal, que evidentemente estaba envenenado. Estaba obnubilado y perdido, seguramente buscando agua, ya que el veneno le produce una deshidratación interna que hace que el animal salga desesperadamente a buscar agua”, agregó.

Consultado si durante el mencionado proceso de desratización, los comercios están habilitados para seguir funcionando, Cánepa respondió afirmativamente. “Cuando se hacen fumigaciones, se debe cerrar el negocio por 24 horas. No así con la desratización, porque lo que se está evitando es que el animal salga de donde está. Es un proceso controlado: todos los días se revisan las trampas y las góndolas, se limpia y se retira productos si no están en condiciones”, dijo.

Plaga en la ciudad

“Las ratas son animalitos con características muy particulares, con una capacidad de adaptabilidad al medio muy importante, está presente en lugares donde hay mucha basura, oscuridad y humedad y es muy difícil combatirlo”, explicó Cánepa con respecto a las características de éstos animales.

“El roedor está en lugares donde hay basurales, humedad y donde encuentra comida. Puede estar en un supermercado, en un basural, en medio de escombros. Tiene mucho equilibrio, puede andar sobre los cables, puede nadar muy bien. Por todas estas características, es muy difícil erradicarlo”.

“Tenemos ratones y ratas en la ciudad, en el casco céntrico, y no solo en locales comerciales. Hay manzanas enteras de la ciudad que están invadidas por estos roedores”, comentó.

Pese a esto, Cánepa aclaró que desde la Comuna se trabaja con planes anuales de erradicación de estas alimañas. “La semana pasada ya comenzamos con el corredor gastronómico de costanera, ya que comienza la temporada alta en los meses de septiembre, octubre, época de demanda masiva en ese rubro. Por eso lo hacemos en esta época”

A su vez, explicó que idéntico trabajo se realizó el año pasado, pero que “un empresario que descuide su cocina, que no limpie en dos días, que no tire la basura a horario, que no mantenga la zona de depósito en condiciones y que permita la anidación de plagas o roedores, tira abajo el trabajo de dos años”.

“Hoy en día, no solamente el municipio tiene una parte importante controlando, sino también los empresarios haciendo su aporte. Y no esperar a una denuncia mediática para salir a correr a ver cómo está la cosa”, acusó el funcionario.