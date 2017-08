Exclusivo Luz Quintana: Denunció que sufrió aprietes para bajarse de su candidatura

Luz Quintana (34), es licenciada en enfermería y presta servicios en el hospital de Mburucuyá. El lunes anunció su candidatura a vice intendente. En las últimas horas se conoció un supuesto audio donde el Ministro de Salud le decía que a pedido del gobernador debía bajar su candidatura.

En diálogo con En el aire, por LT7 AM 900, Luz Aquino comentó que la sociedad se solidarizó y que se trata de un apriete del gobierno municipal por la permanencia en el poder, apriete en lo local que trasciende a la provincia.

“No es la primera vez que el Ministro nombra al gobernador, creo que Colombi desconoce. Si el gobernador quiere transmitir algún mensaje creo que se va a comunicar directamente conmigo”, señaló.

Además manifestó: “el intendente, Cristian Guastavino, me cuestionó la gente que puse en el hospital, no miro la orientación política, sino la capacidad que tienen. No comparto el abuso de poder que tiene el gobierno de Mburucuyá, que es radical”.

“A veces en la permanencia del poder, hace que uno pierda el rumbo y da pie al autoritarismo”, prosiguió y dejó en claro que Estela regidor, candidata a diputada nacional, nada tiene que ver con las imágenes y que haya sido parte de la reunión que mantuvo con Cardozo.

Por último dijo que tiene miedo por la situación, pero siente el apoyo de toda la dirigencia del PJ,liberales, inclusive radicales.