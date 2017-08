Canteros: “Soy un hombre de equipo que me debo a esta gran alianza de la que formo parte”

El actual vicegobernador y candidato a renovar dicha función en las elecciones provinciales del 8 de octubre, se refirió a como lleva adelante la campaña y que futuro espera para la Cámara Alta Provincial, de ser reelegido.

Gustavo Canteros, actual vicegobernador y candidato a ser reelegido en el espacio de ECO+Cambiemos en las elecciones provinciales del 8 de octubre, habló con LT7 Corrientes sobre la campaña actual, como se llevan con su compañero de fórmula y lo que espera para el senado provincial, de ser reelecto.

Canteros se refirió a cuales son las razones que lo llevaron a volver a ser elegido candidato por Eco+Cambiemos: “La presencia activa, esta nueva visión que se le dio al Senado de la Provincia, de estar presente en diferentes localidades del interior. El tener un programa exitoso como El Senado es Cultura. La posibilidad cierta de ser una persona de diálogo, que conversa con todos los sectores sin exclusión, ha posibilitado estar nuevamente con la postulación a vicegobernador de la Provincia”, manifestó.

“Soy un hombre de equipo, que me debo a esta gran alianza de la que formo parte, en la que he manifestado mis aspiraciones a ser gobernador de la Provincia, algo que no voy a esconder, forma parte de mis aspiraciones, pero hoy el lugar que me toca es ser candidato a vicegobernador”, agregó a En el aire.

“Voy a desempeñar esta función en la medida que reciba el acompañamiento de la gente, con la misma responsabilidad de siempre”, dijo.

También se refirió al candidato a gobernador por Eco+Cambiemos y su relación con él: “Formamos un gran equipo, tenemos un diálogo permanente, y en función de la campaña dividimos la provincia. Tenemos una provincia muy grande, de muchos kilómetros, y tenemos que estar presentes en varios lugares”, explicó, no sin dejar de aclarar que pese a que recorrerán diferentes lugares, con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de territorio posible, habrá actos de campaña en los que estarán ambos “llevando este mensaje de esperanza para todos los correntinos”.

Y agregó que “desde el lunes tienen una agenda en común” y que “tienen un diálogo permanente”, y que “la relación es muy buena”.

Consultado sobre qué espera de la próxima conformación de la Cámara Alta provincial, el vicegobernador especuló: “La relación de fuerza va a estar más que nada dada en función de la búsqueda de coincidencias. A lo largo de estos años, hemos tenido un Senado que ha sabido acompañar los momentos difíciles que ha atravesado la Provincia, y en eso nos hemos puesto de acuerdo, más allá de las diferencias políticas”.

“Si hay voluntad de diálogo, se pueden lograr objetivos claros, y eso es lo que se ha hecho a lo largo de estos cuatro años. Se han priorizado temas importantes, como el energético, o las emergencias hídricas que ha tenido la Provincia, en las que han estado los 15 senadores, sin excluir a ninguno”.

“Todos somos hombres y mujeres preocupados por Corrientes. No excluyo a nadie de esto, al contrario. Podemos tener diferencias ideológicas, pero cuando las cosas tienen que ver con la Provincia, tratamos de ponernos de acuerdo. Y en eso he trabajado noche y día en la búsqueda de acuerdos y consensos y de las mejores leyes. Y ese va a ser el mismo modelo en caso de ser reelegido como vicegobernador”.

Finalmente dijo que espera “continuar con las sesiones itinerantes, que han posibilitado que tengamos una presencia activa con proyectos en diferentes localidades del interior. También con el Senado es Cultura, así como la búsqueda del diálogo con todos los sectores políticos”.