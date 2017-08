Violento relato de mujer que fue agredida por su ex pareja

Malena Aquino (31), vive en Goya, tiene un hijo de 12 años. En el programa “En el aire”, relató que estuvo en pareja con Alberto Gonzalez(31) por siete años, pero hace dos años que estaban separados. Imagen de TN Goya

En la madrugada del domingo fue golpeada por su ex pareja, que estuvo preso por agresiones contra un hombre, le desfiguró la cara. La mujer recibió golpes con un palo en la cabeza que le provocaron 8 puntos. “Tengo miedo”, dijo por LT7.

“Hace dos años que estoy separada de él, esto pasado en la madrugada del domingo, yo estaba en mi casa, apareció él. Discutimos, quería entrar para ver con quien estaba, no lo dejé y empezó a forcejear, entró”, empezó el relato Malena Aquino.

Prosiguió: “yo estaba con mi nueva pareja, quedamos en estado de shock, porque ya no tengo que ver con él. Quería lastimar a mi nueva pareja y seguir conmigo, le molestó que esté con otra persona, estaba sobre estimulado”.

“Forcejeamos y yo le decía que no iba a lastimar a mi actual pareja, me puse en el medio y me pegó con un palo en la cabeza me hicieron 8 puntos y tengo golpes en la espalda y en las manos”, expresó la mujer.

Por el hecho, Gonzalez no quedó detenido,”la respuesta que me dieron porque los tiempos de la justicia no son los mismos que la de los hombres. Me dijeron que la policía no puede detenerlo directamente. El juez es Balestra”

“Con el mismo palo que me agredió rompió mi moto y la moto de mi pareja también, yo venía sufriendo agresiones desde hace tiempo, me hostigaba con mensajes, llamadas, todo el tiempo o venía a mi casa, él tiene otra pareja. Al saber que estoy con otra persona, se volvió loco”.