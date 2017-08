Tras el hallazgo del avión, los peritos tratan de determinar las causas del accidente

La nave estuvo desaparecida durante 26 días y el sábado por la tarde fue encontrada en un pantano en la confluencia de los ríos Paraná Guazú y Barca Grande, en Entre Ríos. Un lugareño vio cuando cayó el avión, lo denunció y nadie le llevó el apunte.

La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) informó hoy continuaron los trabajos en el lugar donde se hallaron los restos de la aeronave Mitsubishi MU-2 Matrícula LV-MCV, en la confluencia de los ríos Paraná Guazú y Barca Grande,priorizando el trabajo de los peritos forenses.

Mediante un comunicado, la Junta señaló que las tareas de investigación del accidente que son coordinadas con el Juzgado número 2 de San Isidro, comenzaron “durante la mañana de ayer, cuando un equipo conformado por los investigadores de la JIAAC, agentes de Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios de San Antonio de Areco y la sección de canes de Gendarmería Nacional Argentina, se abocaron a la identificación y recolección de los restos de la aeronave”.

En tant, los familiares de Matías Ronzano (30), Facundo Vega (25) yMatías Aristi (37), se encuentran a la espera de alguna información precisa sobre lo que pudo haber pasado.

El lugar donde la avioneta cayó de punta.

Tras 26 días de búsqueda,la avioneta fue encontrada el sábado en una zona pantanosa y los últimos informes indican que se hallaron restos humanos. La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (Jiaac) ratificó en un comunicado que “el equipo forense confirmó el hallazgo de restos humanos, los cuales fueron enviados a la morgue judicial por instrucción del juzgado”.

La jueza Sandra Arroyo Salgado que lleva el caso de la nave que desapareció el 24 de julio impuso un total hermetismo en la investigación, a tal punto que los familiares se enteraron por los medios que dentro de la avioneta había restos.

“Nadie te dice nada. Hace dos días que encontraron el avión y todavía nadie te dice si hay sobrevivientes o no hay. Si hay cuerpos, si no hay cuerpos. Nadie lo dice, lo sabemos por lo que dicen los medios”, dijo a Clarín Franco Barbero, cuñado del piloto Matías Ronzano.

Ronzano y Vega compartían la pasión por volar.

Barbero, indicó sobre la posibilidad de encontrar con vida a Matías: “La esperanza está, obviamente más acotada ahora que encontraron al avión”.

Aristi de 37 años iba en la avioneta siniestrada.

El jefe de la Asociación Nacional de Aviación Civil (ANAC), Juan PedroIrigoin, afirmó hoy que las características del accidente aéreo que sufrió la aeronave Mitsubishi matrícula LV MCV “indican que no va a haber sobrevivientes”.

A su vez indicó que el Equipo de Antropología Forense halló “restos humanos” en el lugar donde fue encontrada la avioneta, los cuales fueron enviados a la morgue judicial de San Isidro para ser sometidos a análisis de ADN.

LAS HIPÓTESIS

Paula Suárez, de la Jiaac, informó que partes del avión encontrado el sábado en la confluencia de los ríos Paraná Guazú y Barca Grande, Entre Ríos, fueron llevados al aeródromo de San Fernando para comenzar a establecer las causas del siniestro aéreo.

Fuentes de la investigación dijeron que las primeras pericias permitieron establecer que el avión debió sufrir “una falla brutal”, dado que “cayó de nariz, a pique, en un posición de 90 grados”.

“El avión cayó a muy alta velocidad, al punto que los dos motores quedaron enterrados dos metros bajo tierra en la zona del río donde fue encontrado”, precisaron.

Por su parte, el ingeniero aeronáutico Ricardo Runza dijo que aparentemente ocurrió un evento “catastrófico y muy rápido” en el interior del avión, pocos minutos después de partir, para que impidiera a los pilotos reaccionar y comunicar a la Torre de Control su situación de emergencia.

“Indudablemente allí hubo una falla total de los dos motores: por haber caído en la forma en que cayó”, declaró Runza. “Debe haber habido una combinación de fallas técnicas y humanas que después se agravaron en el sistema de navegación aérea y en la búsqueda y rescate en particular”. Además aseguró que por el cráter que la aeronave dejó al caer y la ausencia de rastros de recorrido en la vegetación hubo “una falla total en el avión”.

La avioneta estuvo desaparecida 16 días.

El director de Infraestructura de la ANAC, Alejandro Alvarez, respaldó el protocolo de búsqueda del avión encontrado en el delta del Paraná, tras las críticas que recibieron las autoridades aeronáuticas por parte de pilotos civiles y allegados a los familiares de los tres ocupantes.

“Siempre estuvimos trabajando con el método que corresponde trabajar, que nos llevó a no perder nunca el objetivo. Aún en condiciones complejas, logramos el objetivo de encontrar la aeronave. Y además, por una cuestión humanitaria, dar respuestas a los familiares”, dijo en conferencia en el aeropuerto de San Fernando.

UNA DENUNCIA QUE NADIE ESCUCHÓ

La avioneta fue encontrada en el mismo lugar señalado el 25 de julio porMiguel Rozzio, un vecino de Zárate que realizó la denuncia pertinente tanto a la Prefectura, como al 911. “Estaba mirando hacia el Río correntino, que en realidad es un arroyo. Vi que un avión se cae. Me llamó la atención. Cayó como si fuera de un panzazo. No hubo ruido, ni fuego. Las plantas me cortaron el horizonte, así que no pude ver más”, precisó en una nota en TN.

Miguel Rozzio fue quien vio caer la nave.

Aunque por la distancia no pudo precisar características que permitieran identificar a la nave, Rozzio reveló detalles de cómo fue el impacto y descartó que se tratara de una maniobra de emergencia: “He visto aterrizar aviones y lo hacen de forma pausada. La nave cayó en un ángulo vertiginoso”.

Al día siguiente, el lugareño hizo la denuncia ante un prefectoapellidado Franco. “Tomó nota, pero no me dio nada formal de la denuncia”, advirtió. No conforme con la falta de interés que encontró en el lugar, Rozzio llamó al 911 para solicitar el teléfono de la Junta Nacional de Accidentes. “Me dijeron que no me podían dar el número, pero me tomaron la denuncia”, sumó.