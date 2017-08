“No me voy a prestar jamas al juego de la persecución política”, dijo el Fiscal Sotelo

El Fiscal General del Poder Judicial, doctor César Sotelo,criticó a ciertos actores de la política que ponen en duda el accionar judicial. ” No le voy a permitir que digan que la justicia correntina es perseguidora”, dijo

El doctor Sotelo comentó al programa “En el aire”,por LT7 que el Ministerio Público está pasando buen momento, instalamos funcionarios de primera linea en todo el interior, asumieron asesoras en Bella Vista, Saladas, Paso de los Libres. Explicó que se divide en tres partes: Ministerio Público Fiscal, de la Defensa (Civil y Penal) y el Tutelar (custodian los derechos de niños e incapaces)

Se conoció que la abogada del pequeño Valentino, el bebé que fue golpeado por su madre, solicitó que debe restablecerse el vínculo entre ambos.

Al respecto, Sotelo dijo que ejerce el control del funcionamiento de cada dependencia, fiscal, asesora y la defensora y dejo que trabajen como corresponden, son funcionarios con acuerdos del senado, son funcionarios independientes, no de la Fiscalía General.

Desde nación se habla de incorporar cambios, como por ejemplo que exista el defensor de la víctima. Sotelo explicó que cada provincia tiene la autoridad de ejercer sus propias normas procesales. Actualmente se basa en la buena actuación y buena voluntad que tenga el fiscal para contener a la víctima, pero no más allá de eso, comparto la idea , la intención es muy buena.

Confirmó que es absolutamente cierto que la justicia esté ligada a la política, pero aclaró que una cosa es que esté ligada porque la creación de los cargos es absolutamente un acto político,primero la elección en el Consejo de la Magistratura, elevar la terna al gobernador, eleva al senado.Siempre estuvo ligado.

Destacó: “soy quien por ley, el que marca la política institucional del Ministerio Público, tengo que pedir cosas, elaborar planes, solo no podemos , tiene que haber una conjunción del estado,para el funcionamiento de los poderes”.

“Una cosa es que sea un alfil, como me acusaron mil veces, pero en 12 años, a la Fiscalía General fueron todos los políticos a hablar conmigo, a excepción de Colombi, que yo fui a hablar con él, van y yo le recibo, eso es normal, ahora la birome y las decisiones las tomo yo. Todos van a hablar conmigo y los escucho”.

Nora Nazar habló de presiones de la justicia contra el Partido Nuevo, Sotelo respondió: “desmiento a la Política On line que publicó que yo apreté al PANU para que se incorpore a ECO. Llevan risas, no tengo emisario, sicarios, tengo funcionarios. Desmiento esa versión, o sino me voy a convertir en el puntero de ECO más espectacular que hay”.

Reconoció que puede hablar con “Tato” Romero Feris, con Nora Nazar,lo que pasa es que en aquella oportunidad, acá hubo en el 2012, una moda de pegarme, de tirarme toda la Cámara de Diputados en contra, porque tuve una discusión con un legislador ya me capitalizaron como el enemigo, no pasó porque quedan actores que están dando vueltas y hablando tanto”.

Además tuvo críticas hacia el actual intendente de la Capital y hacia el candidato a gobernador del PJ, Camau Espínola. “Lo aprecio a Fabián Ríos, lo felicité por su gestión, para mi fue uno de los mejores intendentes que tuvimos, como ciudadano lo digo, pero me sorprende critique a la justicia”.

“Estoy cansado de escuchar de Fabián (Ríos), de todos, eternamente han pedido intervención al poder judicial,acá cuando pasa algo, siempre el botín de guerra de los políticos es el Poder Judicial. A mi no me asusta nada,pero los políticos asustan a los chicos que recién entran, a mi no me asusta nadie. Todos creen que en el poder judicial deben irse todos como sucede con la política”, declaró.

Fue contundente al afirmar: “no me voy a prestar jamas al juego de la persecución política y que digan Ríos o Espínola si el Ministerio Público o el Fiscal General los ha perseguido políticamente”.

“Que me diga el doctor Pio Sierra, Cocomarola que opinan de mi, como se ha comportado el Ministerio Público en relación a la persecución política, y todo ese verso que larga. El señor Espínola y todos sus funcionarios fueron sobreseídos en la causa del derrumbe”.

Se preguntó el Fiscal Sotelo: “¿qué justicia los sobreseyó, la correntina o la kirchnerista”¿porque somos malos algunas veces y otras buenos?, que no sean verseros e hipócritas, hablo de todos los políticos. Acá cuando hay pruebas contundentes se llevan investigaciones a fondo. No le voy a permitir que digan que la justicia correntina es perseguidora, sobre todo los dos últimos intendentes”.

Por último declaro que está cansado que la justicia sea la Cenicienta y tenga que pagar los platos rotos.