El 22 arranca la entrega de las SUBE a primarias

Son más 4.100 los plásticos que ya están confeccionados. El próximo martes 22 comienza la entrega en la escuela Pujol.

Finalmente a partir del martes 22 de agosto, el Municipio capitalino podrá hacer entrega de la tarjeta SUBE para los alumnos del nivel primario. En la mañana de ayer, el Consejo de Educación aprobó el cronograma para siete escuelas de la capital.

De acuerdo a la información suministrada por Gustavo Larrea, secretario de Transporte y Tránsito de la ciudad de Corrientes, se entregarán los plásticos impresos y se dispondrá de personal municipal con una terminal automática SUBE -o tótem- para validar los beneficios y que los alumnos de la primaria puedan utilizar inmediatamente el beneficio.

–

Luego de semanas de negociaciones, el Ministerio de Educación provincial autorizó al Municipio capitalino ingresar a los distintos establecimientos educativos del nivel primario.

De esta manera, la Comuna cumple con su objetivo de que los niños reciban el nuevo plástico, sin tener que realizar trámites en lugares de gran concentración de gente.

“Queremos evitar que tanto los padres como los niños tengan que perder tiempo con un trámite que fácilmente puede hacerse en las escuelas. Ya tuvimos la experiencia de la Escuela Sarmiento y fue realmente positiva”, dijo el Secretario de Transporte en comunicación con época.

Luego del acuerdo arribado, el área de Transporte comunal se dispone a entregar 4.100 tarjetas. Las mismas ya están impresas con los datos personales y fotografía de los beneficiarios. Es que las bases de datos de la “Yo Voy 2017” fueron suficiente para que la tarea sea más dinámica.

“Por suerte tuvimos una respuesta positiva. A partir del martes 22 comenzaremos a recorrer las escuelas primarias para hacer entrega del plástico”, enfatizó Larrea quien además informó que calculan que por cada establecimiento educativo tardarán dos días aproximadamente.

De acuerdo a lo diagramado por el Municipio capitalino, luego del Pujol, los operarios comunales se trasladarán a la escuela Belgrano, después a la Centenario, Misericordia, San Vicente de Paul, Mariano Moreno y Sagrado Corazón.

Uno de los planteos realizados por el Consejo de Educación a los funcionarios de Transporte fue la modalidad de entrega. Buscan que los chicos no se distraigan en horario de clases. Por este motivo, Larrea informó que se coordinará con los directivos de cada escuela. “En algunos casos se puede entregar en los recreos y en otros se podrá dejar a las autoridades para que ellos mismos busquen el horario y lugar más conveniente”, afirmó el funcionario.

Vale recordar que a diferencia de la “Voy Voy”, los beneficiarios de la SUBE Estudiantil no tendrán que realizar la recargar de crédito. La misma será automática.

En este sentido, el Secretario de Transporte informó a época que se mantendrá la misma cantidad de pasajes -50 por mes-.

En este sentido dijo que el boleto estudiantil está habilitado de lunes a sábado. En el caso de los días de semana el horario es de 6 a 12:30 y los sábados de 6 a 13:30.

Por último señaló que hasta el 31 de diciembre estará vigente el beneficio.

Universitarios y secundarios

Además de los avances en el nivel primario, el Municipio comienza hoy la entrega de la tarjeta SUBE para los estudiantes de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Para una mayor organización, la Comuna dispuso que la entrega se realice de 10 a 15 en el Salón “H” de la sede central de la Facultad de Medicina, ubicado sobre calle Mendoza casi Rivadavia.

En cada jornada se entregarán 150 turnos por orden de llegada. Vale aclarar que el jueves 17 no habrá atención. Paralelamente continúa la entrega de plásticos en la Facultad de Derecho para estudiantes de esa unidad académica, de Ciencias Exactas y de Odontología, donde se disponen 200 cupos por día.

En el nivel secundario se incorporan los colegios Luis Federico Leloir, Manuel Vicente Figuerero y Juana Manso.

En este caso -al igual que los alumnos de otros establecimientos educativos de este nivel- deberán acercarse al Palacio Municipal, desde hoy y hasta el próximo viernes 25 de agosto.

**

Choferes bajo la lupa

Pese a que el Municipio capitalino aclaró que las tarjetas SUBE que no cuentan con beneficios pueden ser utilizadas sin límites, aun hay colectiveros que cuestionan el pago de usuarios que viajan con uno o más acompañantes.

En la tarde ayer, el conductor de la línea 102 que hace servicio desde el centro capitalino al barrio Laguna Seca decidió no aceptar el doble pago a un joven. Pese a que el pasajero aclaró que contaba con una tarjeta sin beneficios, el trabajador del volante impidió que viajara. Ante este caso, época consultó al Secretario de Transporte, quien señaló que la Nación no reglamentó el uso de la tarjeta sin beneficios. “Los que pagan con tarifa plana no tienen límites. Si el chofer no le deja viajar, el usuario debe hacer la denuncia”, sentenció Larrea.

Época