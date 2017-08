“Colombi es un hombre político y tiene que estar dispuesto a cumplir roles dentro de un equipo”, dijo Vignolo

Carlos Vignolo, asumirá el próximo 24 de agosto como coordinador del Plan Belgrano. En el programa “En el aire”, por LT7 se refirió a su futuro cargo. Además habló de la próxima contienda electoral. Calificó a la transición municipal como mala porque no se transparentan los números.

Confirmó que presentó su renuncia como ministro Secretario General de la Gobernación, “estoy desarrollando actividades de carácter político. Soy parte del equipo de Colombi y por esta cuestión del Plan Belgrano tengo que dejar el cargo. Habrá una cobertura transitoria porque a partir del 10 de diciembre quien va a designar su equipo es Gustavo Valdés, tengo la convicción que va a ser así, los correntinos van a acompañar esta idea que tenemos, lograr que en el futuro las cosas vayan mejorando de acuerdo a las necesidades de nuestra gente”.

“La mayor alegría es que Corrientes es parte del cambio en el país,sumándose a esta idea del desarrollo, de crecimiento, de mejorar la calidad de vida. A los correntinos se les va a premiar por esta actitud que tuvo durante doce años donde no nos prestaban atención, miraban para otro lado, incluso hoy candidatos que dicen que quieren representar a los correntinos, fueron funcionarios nacionales y no hicieron nada por Corrientes y eso la gente sabe”, destacó.

En cuanto a su designación, destacó que se enfoca en la nueva actividad, “el 24 de agosto me toca la responsabilidad de asumir el cargo. Hemos tenido que coordinar fechas porque justamente se dio en proceso electoral, José Cano compitió en Tucumán y luego hubo que acordar la fecha con el presidente. La felicidad se presenta cuando se concretan cosas, podría estar feliz cuando se empiecen a concretar las cosas para el Norte del país y en algún momento que podamos hacer un pequeño balance”.

Explicó que el gobierno nacional aplica en Corrientes fondos por 31 mil millones de pesos, otro presupuesto provincial. “Le aporta la nación a la provincia, en concepto de obras, planes, programas, recursos humanos, no es poca cosa. En la década perdida, anterior, el gobierno nacional se quedaba con el 71% de los recursos totales del país y dejaba solo el 24% para repartir entre las provincias, éste gobierno le está haciendo un aporta extra al gobierno provincial, casi cercano a su propio presupuesto y esto se traduce en obras, hace falta recorrer la provincia,para darse cuenta”

Acerca del caído puente que une Esquina con Goya, Vignolo relató que en tiempo récord se va a reparar la rotura que no fue menor, 170 metros de puente. El puente Bailey ya llegó, nada se hace con magia, hay que trabajar para lograr los resultados, están con un ritmo frenético de obra, la situación es complejo y en Esquina están enojados y tienen razón, la solución está en camino, no es poca cosa lo que hay que reparar.

Confirmó que en octubre comienzan los trabajos en otros tres puentes Ibiricuá, La Palmira y Santa María, se consiguió el financiamiento para la ruta 126, se está firmando contrato para la ruta 40, está en avance la defensa de Lavalle, se trabaja en obras de desagües para Bella Vista, está en marcha el puerto de Ita Ibaté, ademas de los jardines, escuelas y hospitales, vamos a lograr un ritmo muy importante, voy a ir con la camiseta puesta para todo el norte.

Además nombró que buscarán concretar la promesa de la ex presidenta Cristina Fernández con el ex intendente hace 10 años que hicieron campaña con bombos y platillos, que es la Autovía, próxima a licitarse, también a la concreción del segundo puente, planta de residuos cloacales de Santa Catalina.

“Como correntinos tenemos que exigirles los dirigentes, que tengan una visión crítica de lo que pasó, nos dejaron aislados y además se robaron todo, entonces del lado que representa al kirchnerismo no hay una actitud de auto crítica”, dijo.

“Me da pena que dirigentes de Corrientes no tengan la valentía para hacer la auto crítica, manifestarse en contra de la corrupción. En mi caso no me arrepiento de la relación con Arturo Colombi, si me arrepiento es de haber protagonizado un proceso donde tuvimos que conflictuar una relación. tengo que decir a mi favor, lo intenté, pero eso no sirve porque no hubo resultados, me hago cargo de lo que pasó”.

“En el país nos estamos jugando si vamos para adelante o volvemos para atrás”, destacó Carlos Vignolo.

Consultado a las declaraciones de Fabián Ríos, quien sostuvo que fue traicionado por Vignolo, respecto de la Boleta Única Electrónica, el dirigente radical respondió: “el intendente está equivocado, tengo la conciencia tranquila”.

Explicó que la BUE se dio validez, pero hubo un fallo del Superior Tribunal de Justicia, que estableció procedimientos a seguir en la aplicación y tras advertencia, el intendente decidió un camino que era complicado: él era candidato, contrató una empresa para el reglamento de esa elección, no convocó a audiencia pública y por resolución sacó por si mismo una reglamentación eso genera una complicación grave.

“Volvimos a hablar después del enojo, pero decidimos no hacerlo público, somos dirigentes políticos con responsabilidades.Él está con una responsabilidad que es la transición, la veo mal porque no se la transparenta adecuadamente, falta conocer la situación como corresponde,números, personal. Perder no es una tragedia, es un acontecimiento en la vida política de una persona. La transición debe hacerse de un modo más claro”, dijo.

Por último habló de los dirigentes de ECO+Cambiemos, su futuro político, Ricardo Colombi y Sergio Flinta como candidatos a senadores y Eduardo Vischi como candidato a diputado. “Los mejores hombres en la cancha mostrando la importancia que realmente tiene esta elección, ésta es una elección bisagra.

“Colombi es un hombre político y tiene que estar dispuesto a cumplir roles dentro de un equipo. Somos un equipo de trabajo, es la mejor decisión, que él esté encabezando la lista de senadores, es el mejor lugar .