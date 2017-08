“Mi tarea es ser fiel a la candidatura por la que me han honrado”, dijo García Enciso

El candidato a diputado nacional José Enrique García Enciso lideraba la lista 51 dentro de la alianza “Somos Corrientes”. En comunicación con LT7 AM 900 evaluó la jornada electoral, donde consiguió 15 mil votos en toda la provincia.

“Hay un núcleo firme y sólido de campaña porque hicimos una campaña de una austeridad total, tuvimos un apoyo generoso de los medios que nos dieron un espacio para hacer oír nuestra voz”, destacó el liberal.

“Tuvimos una campaña interesante, soy consciente que los votos no son de una persona, sino de un partido, de la alianza que uno integra, es un primer paso y si trabajamos bien podremos crecer y mi tarea es ser fiel a la candidatura por la que me han honrado y transmitir nuestra propuesta si me tocara ocupar un lugar en el Congreso de la Nación”, mencionó.

Dentro de las PASO había dos listas de “Somos Corrientes”, una autonomista la 52 y una liberal, la 51, que sacó más voto y le toca encabezar a García Enciso, “se ha tratado de buscar un espacio para los partidos provinciales que creemos que es necesario”

La lista 51 obtuvo 15 mil votos, “es importante ese número porque las personas fueron, buscaron la boleta y la pusieron en la urna y nuestra lucha es demostrar que los partidos provinciales son necesarios y queremos tener un apoyo de la opinión pública y en eso seguiremos trabajando”.