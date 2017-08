PASO 2017: El operativo para controlar las fronteras es “inédito”, según Bullrich

El gobierno busca controlar quiénes ingresan al país a votar. Los ciudadanos argentinos residentes en el exterior deben acudir al Consulado. Buscan eliminar el “clientelismo”.

A horas de que comiencen las elecciones primarias en todo el país, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, calificó de “inédito” el operativo de seguridad dispuesto en las fronteras y advirtió que se busca evitar “que voten los que no viven en el país”. Con este control, el gobierno busca terminar con una “metodología” derivada del “clientelismo”.

“Es inédito el operativo porque tenemos gente en todos los pasos del Litoral, en todos los lugares donde la Cámara Nacional Electoral nos ha marcado que puede haber un punto de paso, para que las personas que no viven en la Argentina -inclusive siendo argentinos- no vengan a votar, porque tienen que hacerlo en un consulado”, explicó la ministra en diálogo con radio Mitre.

“No se puede decir ‘voy a cruzar un río y voto porque total estoy en frente del país’. Estas metodologías que hemos visto durante tantos años de tanta gente que favorecida quizás con una ayuda social, forma parte de un pelotón de gente que cruza a votar especialmente para una elección y favorecer a un gobierno”, reprochó la funcionaria.

“Se han recibido cartas oficiales (al respecto), la Prefectura nos ha remitido cartas oficiales donde piden que por favor dejen votar a personas que viven en Paraguay. Hemos decidido que no va a pasar nadie que no cumpla los pasos formales. No vamos a dejar bajar lanchas informales, ni ningún tipo de barcos, que es en general lo que se usa”, apuntó.

“Vamos a intentar de que no se utilice este mecanismo que tiene más que ver con el clientelismo que con el voto real de la gente. Es inédito, por primera vez se va a hacer”, insistió la ministra de Seguridad quien detalló, además, que el despliegue “comenzó ayer y durará hasta mañana”.

Después de los dichos de la ministra, el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Sebastián Schimmel, aclaró que los controles de seguridad en las fronteras no significa que esté cerrado el paso para ningún ciudadano que por trabajo o placer haya viajado y esté regresando para las PASO.

“Si hay un ciudadano argentino que está volviendo de viaje o trabaja en territorio de un país vecino y debe volver para votar, está en todo su derecho de ingresar y votar. (El operativo) tiende a depurar aquellos casos en que el domicilio declarado por el elector no es el real. Había casos en que ciudadanos radicados en Paraguay figuraban todavía en los padrones de las provincias argentinas”, dijo Schimmel.