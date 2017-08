Barrio San Marcelo: un presunto ajuste de cuentas deja a un joven herido

Ocurrió anoche en el barrio San Marcelo, en calles Alejandría y Thames. El comisario Eduardo Acevedo señaló al programa En el aire, por LT7 AM 900 que se manejan diversas hipótesis. Primero presumían que se trataba de un robo, con el correr de las horas se afianza una rencilla de vieja data entra un hombre de apellido Gonzalez y una ex pareja a quien la acompañaban tres personas a bordo de motocicletas. No hay detenidos.

Existen un antecedentes entre Gonzalez y su ex pareja. Actualmente el hombre vive con su nueva pareja en el domicilio donde ocurrió el hecho.

Desmintió que se haya producido intercambio de disparos, la actual mujer de Gonzalez alertó a los vecinos y éstos salieron poniendo en fuga a las personas que se movilizaban en dos motocicletas. Para cubrir su huida, efectuaron varios disparos y uno de ellos rozó la pierna de una persona de apellido Alí, solo fue una lesión leve.