“No encontramos uno que figure fallecido en el padrón que tenga una firma al lado y que le falte el troquel”

El Secretario Electoral de la Justicia Federal en Corrientes Carlos Rausch, en comunicación con “En el aire”, comentó que las urnas ya están camino hacia el interior, el domingo a las 7.15 deberían estar los presidentes de mesa y se larga a las 8.

Señaló que poco es el porcentaje de renuncia de autoridades de mesa y se repuso inmediatamente, “dimos cursos de capacitación, tras la firma de convenio con la UNNE, profesores los realizan no solo en Capital, sino en toda la provincia.Además hay cursos on line”.

En cuanto a los lugares de votación y padrón electoral, indicó que se puede realizar la consulta en el sitio: www.padron.gov.ar . Se modificaron muy pocos electores, el 99% vota en el mismo lugar que lo hizo en las elecciones del 4 de junio.

Los menores de 16 años también votan, hay cerca de 25 mil en todo el territorio. En el padrón existen 845 mil electores. Se votan en 262 escuelas y son 2504 mesas. Son 14 boletas, de una sola categoría de candidatos.

En cuanto a la denuncia del intendente Fabián Ríos acerca de que votaron el 4 de junio, personas fallecidas hace dos años, Rausch explicó que figuran en el padrón personas fallecidas, pero no van a votar y jamas pueden hacerlo.

Explicó: “todos los datos que nosotros vamos a imprimir en el Registro Civil, pasan al Renaper (Registro Nacional de las Personas), en el Ministerio del Interior de la Nación, de allí, esos mismos datos pasan a la Cámara Nacional Electoral que forma forma el Registro Nacional de Electores y de allí distribuye a cada distrito lo que corresponde a ciudadanos de cada provincia y esos son los datos que nosotros incorporamos”.

“Ese circuito, a veces se tarde meses y años en recorrer, a veces se omiten remitir desde el mismo Registro Civil y a veces ocurren cosas como por ejemplo el traslado de cuatro galpones desde la Capital a Parque Patricios. Todos tenemos inconvenientes, pero que figuren algunos datos atrasados en el padrón, como fallecidos, no significa que van a votar porque cuando existe una denuncia en concreto, nosotros vamos al padrón que se utilizó en la mesa y vemos que no está la firma de nadie y que está el troquel lo que significa que no votó·, prosiguió.

Por último consideró a LT7 que no se encontraron una sola persona que figure fallecida en el padrón que tenga una firma al lado y que le falte el troquel, por lo tanto, no votan los muertos,pueden figurar por inconsistencia , por falta de tiempo. El Registro Civil se informatizó en más de 70 delegaciones, eso va a Buenos Aires y vuelven 80 mil datos por mes y tenemos 28 computadoras y no alcanzamos a cargar todos los datos.