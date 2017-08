“Mi incorporación en la lista fue para que tenga fuerza, me dijeron firmá, aceptá y estaba preparado”

El precandidato a diputado nacional por ECO+Cambiemos, Alfredo Revidatti a horas del cierre de campaña fundamentó la decisión de integrar la lista de la actual alianza oficialista.

“Me siento como mimado, la gente te demuestra cariño y yo no estoy tan acostumbrado y mi esposa me acompaña mucho”, dijo el referente del hospital Escuela a En el aire.

Lo nombró a Pedro Braillard Poccard como su gran amigo que además es político, con quien lo une tantas anécdotas.

“Tiene que haber fidelidad en lo que vos estés haciendo. Le dije a Julian Dindart que si me llamó voy a hacer lo que me diga, pero si está equivocado, también se lo voy a decir y lo sigo manteniendo porque tiene que haber un código”, destacó.

Revidatti es un hombre querible, y ese sería uno de los motivos por el cual ECO+Cambiemos lo eligió como candidato. “Eso fue para que la lista tenga fuerza, me dijeron firmá, aceptá y estaba preparado”.

Revidatti está a la espera de la firma de que el Hospital Escuela sea una fundación, “está con el 100% de consultas, mayor a lo que teníamos hace cinco años, más de 4 mil, ahora superamos las 8 mil consultas por mes y tenemos que mantener la calidad y dependemos de la Ley de Administración Pública que todo hace que sea más lento. La Fundación permitirá gestionar más rápido, solo hace falta la firma del gobernador”.

En cuanto a las elecciones del domingo, el médico dijo “hay que ir a votar. Si no uno no vota, después no se queje.Hay que acompañar un proyecto. Ahora hay previsibilidad, seguridad para poder invertir en las instituciones para poder crecer”.

“Somos gente nueva, fresca la que estamos recibiendo, quiero ser parte de eso. Yo voy seguir en el hospital, porque es como mi casa, pero voy a estar dispuesto a ayudar o lo que pueda hacer”

estaba en un equipo y me dijeron vos tenes que estar, tenes que levantar, así fue, clarísimo, es muy difícil pero metele.