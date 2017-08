“Necesitamos legisladores que se opongan a la política de Macri”, dijo Romero

El pre candidato a Diputado Nacional por la lista Celeste y Blanca, “Junto podemos más”, Jorge Antonio Romero, destacó que es importante que en el Congreso Nacional, se ponga un freno a la política económica del presidente Mauricio Macri.

Al referirse a la realidad del país, consideró que es importante que la Cámara de Diputados de la Nación, esté compuesta por quienes cambien la política económica que hoy nos está imponiendo el presidente Macri, “tenemos gente que no llega a fin de mes, tenemos abuelos que no saben si van a tener los remedios gratis que tenían antes, no sabemos cuantos millones más nos van a seguir endeudando, es una política equivocada para el país”.

Señaló que en muchos de los casos, la oposición ha actuado en forma equivocada, yo no hubiese aprobado leyes de endeudamiento, la de los Fondos Buitres, entendiendo que eso se le daba un respiro al gobierno, lo hicieron, pero de una forma errónea.

Acerca de la provincia, destacó Romero: “Corrientes necesita más cuidado de la infraestructura que ya tenemos, necesita inversión nacional, necesita controles nacionales.Se cayeron puntes construidos, faltó la inspección de que esos puentes estén en condiciones. Muchos hablan del Plan Belgrano, pero que no existe, al no tener un presupuesto nacional, no puede funcionar nunca, no es un plan en sí mismo, debería existir un plan para el Norte argentino, que es la región más olvidada, acá hace falta gas, mayor energía, mayores industrias porque la provincia tiene como mayor industria el empleo público”.

“Somos una provincia rica, tenemos forestación, arroz, yerba, te, cítrico, ganadería, falta gestión.A nivel nacional no van a ven las industrias mientras tengamos tasas de intereses elevadas, necesitamos tener una política que se le de seguridad jurídica al inversor para que con tranquilidad pueda invertir”.