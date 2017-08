En exclusiva habló la mamá de la nena mordida por “Cartucho”

Noelia, la mamá de la pequeña Sofía de 2 años, que fue atacada por Cartucho, confirmó que el perro atacó a la nena y que éste la mordió en el rostro. “En la comisaría me dijeron que no era la primera vez que pasaba algo así”, dijo Noelia en contacto con LT7 Corrientes.

“A mí lo que me da impotencia es el tema de las mentiras que se están diciendo por todos lados, por las redes sociales. A mi nena el perro la mordió. Ayer escuchamos que decían en algunos programas que el perro solo se apoyó por ella, pero no es así, la mordió”, manifestó Noelia.

“El sábado a la noche estábamos en la hamburguesería, fuimos a hacer un pedido y nos quedamos esperando cerca del mástil de la comisaría. Mi nena estaba jugando ahí con nosotros, estaba sentada, y el perro andaba dando vueltas por la comisaría. El perro se le acerca, y yo lo espanto y se va; pero después vuelve y mi nena se le quiere acercar para tocarle, y ahí el perro la tumba. Escuchamos el llanto de ella, y mi esposo se acerca y lo empuja al perro para sacarlo de arriba de ella”, contó la madre de la niña agredida.

“Cuando la levantamos ya estaba toda ensangrentada. No se le veía la cara, porque la sangre le tapaba completamente. Y ahí la levantamos y salieron los policías, se lo llevaron al perro para adentro, y a nosotros nos alzaron en el patrullero y nos llevaron urgente al Juan Pablo, donde le dieron la atención”.

“Mi esposo entró con ella, yo no pude, porque estoy embarazada y por toda la situación me puse re nerviosa”

Noelia contó que en un primer momento los médicos les dijeron que debían operar a Sofía, debido a que la mordida le afectó el párpado, algo que finalmente no ocurrió, gracias a que pudieron solucionar el problema del párpado con pegamento. “Después de que pasó el tiempo se dieron cuenta de que no era tan grave, pero en un primer momento ella tenía la cara toda ensangrentada e hinchada. No se le bajaba la hinchazón”.

“Le quedaron algunas marcas a Sofía en la cara, moretones en los cachetes y cerca del ojo”, agregó.

Noelia contó que los policías la ayudaron con el tratamiento de la nena, y con algunos medicamentos. “Esa misma mañana que mi nena iba a salir del hospital, me llamó el jefe de la comisaría, le conté lo que necesitaba y él me dijo que estaba a nuestra disposición”, contó.

LT7