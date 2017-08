Galantini estuvo detenido 36 horas por pintadas en el Concejo

El pasado sábado, ​tras un allanamiento en su domicilio fue detenido el dirigente social y politico Guillermo Galantini, en Monte Caseros, imputado de cometer “Daño agravado” por unas pintadas que aparecieron en el Concejo deliberante local con consignas similares a las que son el eje de la campaña electoral del movimiento politico que lo postula como candidato a Intendente.

“Estuve 36 horas preso por una denuncia por el presidente del Concejo Deliberante de Monte Caseros, “Lalo” Texeira (Cambiemos). En la pared del Concejo Deliberante apareció una pintada con stencils y aerosol en un tamaño de 40×60 que decía: Que se vayan los que están y que no vuelvan los que ya estuvieron”, dijo.

Los que están y los que ya estuvieron forman parte de distintas agrupaciones políticas y partidos, de las cuales, obviamente está Eduardo Galantini (su hermano). “Tenemos diferencias políticas, pero más allá de lo electoral, en lo personal no hay buena relación”.

“Van a tener que demostrar las pruebas de lo que me acusan , nosotros con nuestros abogados, nos vamos a defender en sede judicial cuando nos citen. Ellos consideran que un par de aerosoles que existían en mi casa y encontrar algunos stencils en una camioneta casi abandonada que tengo afuera de casa generó el motivo para inculparme de un daño agravado, más allá de esa situación legal que podría generar mi detención, queremos hacer eje en ka verdadera persecución política que están haciendo sobre nosotros, no es la primera vez que me detienen”, relató.

En cuanto a las condiciones de detención, Guillermo Galantini explicó que lo detuvieron en una comisaria hacinada, en una habitación de 2×3 sin inodoro, sin lavatorio, sin ducha sin agua caliente, sin papel higiénico, sin cama, sin silla con una luz encendida las 36 horas que estuvo y con una potencia superior a los 600 watts. “No me dejaron ingresar una escoba, una pala, un basurero para poder limpiar el lugar. Dormí en el suelo, en un camastro que me dieron mis compañeros que me hicieron el aguante afuera de la comisaria”.

“Soy docente, lo que han hecho conmigo como profesional, como dirigente militante, social y político de Corrientes , no tiene precedentes en la historia judicial en la provincia”, argumentó.

Calificó al fiscal y al juez como representantes directos de las motivaciones de los intereses politicos de la localidad, no actuan con independencia. El fiscal es Fabián Soto y el juez es de apellido Blanco.