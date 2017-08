“No hay que dejarse llevar por los miedos o por mecanismos de presión, debemos trabajar juntos”

Lo dijo el senador nacional y candidato a gobernador, Carlos “Camau” Espínola (PJ) . Consideró que buscará apostar al crecimiento de Corrientes, llevar gobernabilidad y reclamar lo que es justo para la provincia.

“Tenemos que poner el eje central en los temas importantes para los correntinos, la caída de los puentes, el estado de las rutas, tan importante para la producción, mejores salarios, generación de fuentes de trabajo, construcción de viviendas, apoyo a productores”, destacó Carlos “Camau” Espínola a LT7.

“La política muchas veces está alejada de la realidad de los correntinos, es fundamental que podamos vivir tranquilos, en paz, sabiendo que hay trabajo para los jóvenes”, agregó el candidato a gobernador por el PJ al programa En el aire.

Habló de la reunión con los gobernadores del PJ, realizada días atrás donde le brindaron su apoyo. “Como candidato es importante desde ahora ser parte de los problemas discusiones en la estructuración con el gobierno nacional, con los intereses de nuestra provincia”, aseveró.

Prosiguió: “Soy un ciudadano que me involucro en la política para luchar en defensa de los correntinos en los problemas que tenemos, salud, educación, los salarios bajos. Escuchar del gobernador, de un funcionario, de un ministro que diga vamos a comprar gente, no se dan cuenta que no hay medicamentos en los hospitales, necesitan resolver el problema de Esquina y siguen usando el helicóptero para hacer campaña, llevando a su candidato a gobernador y no poniéndolo al servicio de los correntinos”.

“No vi la declaración jurada del gobernador para decir que tiene plata para hacer campaña. No mezclemos que se habla de plata en la campaña como si fuera que los recursos de los correntinos es del gobernador y los usa como quiere. Nosotros vamos a aportar fuertemente a la transparencia para generar credibilidad para que las empresas se instalen en Corrientes”.

Sostuvo que existe el apoyo de todos los gobernadores y el objetivo es apostar al crecimiento de la provincia, llevar gobernabilidad y reclamar lo que es justo para la provincia.Consideró que para que haya credibilidad, tiene que haber un modelo de gobierno distinto, que haya transparencia, que tenga una visión de desarrollo , que se preocupe por la gente y no pensando en campañas políticas.

“El apoyo fue claro de los gobernadores, que es parte de la decisión del futuro de la Argentina, de cada provincia y como vamos a trabajar en conjunto. Yo me reúno con gobernadores de la región para ver como vamos a trabajar. Mi propuesta es clara,aportar el crecimiento que se necesita, sentarnos a una mesa de relaciones laborales, llamar a paritarias para que los salarios de los trabajadores estén arriba de la inflación”, argumentó..

Dejó en claro que el plus que actualmente otorga el gobierno provincial va a continuar como herramienta de ahorro de los trabajadores, “voy a mejorar la situación salarial, garantizar que los salarios serán por arriba de la inflación”.

En cuanto al pase de la reconocida abogada Silvia Casarrubia quien fue crítica de la alianza ECO+Cambiemos y se sumó al espacio que lidera Espínola, dijo el candidato: es una demostración que más allá del sector político que representa es hora de decir basta a todas las necesidades acumuladas en estos 16 años. Hay una clara demostración y agotamiento y tanto radicales y otros sectores necesitan una alternancia, una nueva etapa.

Opinó que en Corrientes falta infraestructura, un estado que motorice para que venga el sector privado a instalarse, se tiene toda la posibilidad de exportar, hacer acuerdos económicos con otros países pero si le damos competitividad al sector empresario.

Por otra parte criticó al oficialismo provincial, argumentando que “a esta altura de la democracia están llevando campañas de miedo diciendo que en caso de ganar no tendremos ayuda de nación. El gobierno nacional necesita gobernantes que tengan capacidad de gestión, capacidad de una visión de futuro y nuevas ideas para desarrollar”.