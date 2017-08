Multitudinaria marcha reclamó justicia por Anahí

Cientos de personas, entre ellos amigos y compañeros de la joven hallada muerta en Lomas de Zamora, se movilizaron desde 9 de Julio y Avenida de Mayo hacia el Congreso en repudio al nuevo asesinato que enluta al país. “El impacto fue terrible y muy doloroso”, manifestó una estudiante de la misma institución que la víctima.

Vecinos, amigos y compañeros de la escuela de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años que desapareció el sábado pasado y fue hallada asesinada este viernes en Lomas de Zamora, se movilizaron esta tarde en el centro porteño junto con organizaciones sociales y políticas, bajo las banderas de #NiUnaMenos, en reclamo de políticas públicas contra la violencia de género y “Justicia por Anahí”.

La marcha partió pasadas las 15 desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso, encabezada por los compañeros de la adolescente con carteles del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Antonio Mentruyt de Banfield, donde estudiaba Anahí, y gran cantidad de amigos, en medio de un clima de bronca, angustia, llanto y dolor, que colmó de una fuerte emotividad la protesta.

Agustín, que cursaba con Anahí el 5to. año del Normal, dijo: “La vamos a mantener siempre viva y movilizándonos cada vez que una piba desaparezca o la maten, y responsabilizamos al Estado por no tomar medidas para proteger a las mujeres”.

Sofía Montenegro, presidenta del centro de Estudiantes, expresó muy conmovida: “El impacto fue terrible, ayer estuvimos toda la tarde esperando que se confirmara si el cuerpo que habían hallado era de Anahí y realmente fue muy doloroso, por suerte las autoridades del colegio se acercaron y nos brindaron contención y un equipo de psicólogos”.

Y agregó: “El martes vamos a realizar una jornada en el colegio para despedirla y hacer un mural en alguna de las paredes del patio o algo que la represente a ella”.

Manuela Castañeira, dirigente de la organización de mujeres Las Rojas, del Nuevo Mas, una de las tantas organizaciones que convocaron y se sumaron a la marcha, expresó: “Estamos con mucha bronca, ésta era la marcha para pedir la aparición de Anahí y hoy estamos con el dolor atravesado en el cuerpo”.

“Anahí era una piba hermosa -enfatizó- sensible, que marchaba por el #NiUnaMenos, que se organizaba, que tenía una gran sensibilidad social, que salió a caminar y no volvió; y esto hay que decirlo, hay responsabilidad política del gobierno que no la buscó como era necesario, porque si la buscaba no aparecía muerta. Queremos que haya justicia por Anahí y que dejen de matar mujeres”.

Entre las pancartas que pedían “Justicia” por la adolescente de Banfield, “Basta de femicidios”, “No estamos todas, el Estado es responsable”, había otros carteles que reclamaban la “Aparición de Nadia Rojas”, la adolescente de 14 años que fue hallada el 12 de julio, tras un mes fuera de su hogar, en el barrio porteño de Villa Lugano y volvió a desaparecer el jueves último del refugio de máxima seguridad al que había sido trasladada por orden de la justicia federal.