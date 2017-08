Avioneta desaparecida: La “bruja de Menem” dice que los ocupantes están vivos

Azucena Agüero Blanch aseguró en el programa En el aire que los pasajeros escaparon y que ocultan una historia. “Siempre vi tres ocupantes en la aeronave, cuando me preguntan les dije que estaban vivos y fuera del país”

La parapsicóloga habló con En el aire,por LT7 asegura que los ocupantes “están vivos”. La mendocina reconocida por brindarle ayuda espiritual al ex presidente dice: “Lo que veo es que no están muertos, y no están en el país”.

“No se si escaparon, Los que viajamos por el mundo sabemos que de repente un avión no puede parar en un lugar y sigue una ruta hacia otro lado,algo pasó, puede ser que no estaban escapando, simplemente tuvieron que hacerlo”, expresó..

Comentó que en las próximas horas le acercarán material para que puede analizarlo, puede ser ropa de la gente u otras cosas, “es importante que lo hagan para que yo pueda determinar el lugar donde están”, aseveró.

“Soy madre, abuela, me interesan los seres humanos y me interesa saber donde está la gente.Yo soy vidente natural, con el nombre y apellido de la persona, si hay un niño perdido necesito una ropa que haya usado la personas”, prosiguió