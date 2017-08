Javier Rodriguez dejó FORJA

En conferencia de prensa, al hasta hoy apoderado de Forja y actual defensor de los vecinos, anunció que él y otros integrantes de Forja abandonan el partido, debido a que se tornó “un espacio antidemocrático que ya no los representa”.

“Nos duele muchísimo dejar Forja, pero tenemos la convicción de no quedarnos en este espacio antidemocrático, que no nos representa y que está alejado de lo que la gente puede querer”, anunció Rodríguez en conferencia de prensa esta mañana.

“Nos duele dejar el sello partidario, pero Forja hoy pasa a ser una cáscara vacía, porque los resultados lo indican, no porque yo lo diga. Tenemos la mayoría de los que integraban el Consejo Partidario, la mayoría de los dirigentes, y en votos, tenemos 5.700 de la última elección, contra 300 que sacaron en Bella Vista”.

Con respecto a la intervención, Rodríguez indicó: “Hicieron un acta el jueves, con personas que no estaban. Pueden hacer lo que quieren. Nos sorprende, pero en cuestiones electorales, son decisiones que la Justicia toma taxativamente, no puede intervenir, y nos piden que agotemos la vía partidaria”.

“Lo que pasa a ser un chiste, porque las personas que hicieron esto, y que ni siquiera tuvieran el decoro de nombrar otra persona como interventor, para decir que había imparcialidad… Pero bueno, a nosotros ya no nos interesa, por eso nos vamos del partido. Desde hoy ya no somos más parte de Forja”, dijo contundente.

“Queríamos que esto tome estado público, para que la gente que nos votó, esas 5.700 voluntades, no se vean sorprendidas por esto”.

Consultado por cual fue el punto de quiebre, Rodríguez indicó: “Ocurrió cuando él tomó la decisión, apoyado por el presidente del partido a nivel nacional, algo que nos sorprendió, de apoyar a un sector político, a Camau, cuando el partido todavía estaba dialogando”.

“Esto estaba anunciado públicamente, no era una cuestión entre gallos y medianoche, que estábamos dialogando con todos los sectores y que íbamos a ser respetuosos de la voluntad de todos los dirigentes. Pero en este caso, se trata de la voluntad de una persona, que seguramente debe tener prometido algún tipo de cargo”, acusó.

El dirigente no negó haber mantenido conversaciones con Eco, algo que aparentemente había originado el pedido de intervención de parte de Parodi, y aclaró: “Conversé con ellos como con otros. Hablamos con todos, porque el partido me dio la facultad de hacerlo”, indicó el ahora ex apoderado de Forja.

Rodríguez respondió sobre su futuro político: “veníamos conversando con todos los sectores, y esto aceleró la intervención del partido. Teníamos que ser respetuosos de la voluntad de los dirigentes, seguimos dialogando y estos días vamos a dar cuenta de la voluntad de los dirigentes” manifestó.

“Soy amigo de Cassani y amigo de dirigentes del PJ, la decisión que tomemos reflejará la decisión de los referentes que me acompañan” mantuvo.

“Vamos a conformar un nuevo partido político provincial para no someternos a la voluntad de un partido que no conoce la realidad de Corrientes” confirmó.