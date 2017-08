ENRE adjudicó a TRANSNEA las fallas y ordenó auditoría general

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad emitió la Resolución N° 330/17 a partir de la cual ordenó –por primera vez- instruir sumario, formular cargos y evaluar las sanciones a TRANSNEA S.A. También determinó una Auditoría General para determinar las condiciones de prestación del servicio en situación normal y emergencias. Le adjudicó la responsabilidad a la transportista ante las últimas fallas en la Estación Transformadora de Bella Vista y remarcó graves irregularidades en la inspección a las instalaciones como fallas en los sistemas de protección, condiciones y mantenimiento inadecuado y carencia de los elementos básicos de los operarios de TRANSNEA.

Con fecha del 27 de julio pasado, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) emitió la Resolución N° 330/17 a partir de la cual ordena instruir sumario y formular cargos a TRANSNEA S.A., adjudicándole la responsabilidad en las últimas fallas registradas en la Estación Transformadora de Bella Visa. A partir de un duro informe técnico tras la inspección a las instalaciones, el ENRE determinó además efectuar una Auditoría General a la transportista.

“Los elementos relevados permiten afirmar que, a prima facie, TRANSNEA S.A. resulta responsable de las consecuencias del evento; ello teniendo en cuenta sus obligaciones contractuales, con relación al servicio que presta y que las instalaciones afectadas son de su exclusiva responsabilidad”, apunta claramente el informe técnico.

Tras los fuertes reclamos del Gobierno Provincial, encabezados por el gobernador Ricardo Colombi y sustentados en los informes de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), los organismos nacionales realizaron las actuaciones correspondientes que dieron lugar, finalmente, a medidas concretas contra TRANSNEA S.A.

“Hace años venimos reclamando a Nación que se involucre y tome cartas en el asunto porque somos los correntinos, junto a las otras provincias de la región, quienes padecemos las consecuencias de un servicio de transporte y transformación pésimo; con el cambio de Gobierno Nacional, donde ya no hay complicidades, por primera vez estamos avanzando”, señaló el ministro de Hacienda y titular de la DPEC, Enrique Vaz Torres, y agregó: “Es la primera vez que el ENRE atiende los múltiples reclamos efectuados por la DPEC por el pésimo servicio prestado por TRANSNEA”.

LA RESOLUCIÓN

La Resolución N° 330/17 del ENRE, por la cual ordena instruir sumario, formular cargos, y eventualmente sanciones, contra la empresa transportista, dispone en su artículo 4° “la realización de una Auditoría General a TRANSNEA SA con el fin de evaluar la organización de los recursos humanos y técnicos que realiza esa concesionaria y de determinar si la gestión de los mismos es la adecuada, tanto para administrar situaciones de normalidad en la red que opera, como las emergencias que se produzcan debido a eventos que pudieran dar lugar a indisponibilidades importantes y prolongadas de equipamientos del sistema de transporte, así como evaluar el estado general de mantenimiento de sus instalaciones y también cualquier otro aspecto vinculado a la correcta prestación del servicio.”

“Esta Resolución pone de manifiesto la veracidad y legitimidad de todos los reclamos oportunamente realizados por la DPEC ante las continuas fallas y averías en los equipos y estructuras de TRANSNEA”, apuntaron desde la empresa provincial.

INCUMPLIMIENTOS E IRREGULARIDADES

En los considerandos de la normativa, el organismo nacional señala que el 17 y 18 de julio personal del ENRE conjuntamente con técnicos del Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos de la Universidad Nacional de La Plata realizaron una inspección a la ET de Bella Vista a partir de la cual se determinó que “visto la cantidad de protecciones involucradas que no actuaron correctamente, se estima que ello se debe a la existencia de causas comunes a las mismas (alimentación, mantenimiento, obsolescencia, lógica de funcionamiento, etc)”.

De acuerdo al informe técnico, se registró que varios de los sistemas de protecciones no detectan las fallas, con lo cual no operaron los interruptores correspondientes. Las Estaciones de Santa Catalina y Goya salieron de servicio por los sistemas de protección aguas arriba.

“El tiempo que transcurre hasta que las líneas de 132 kv salen de servicio, fue el suficiente como para desencadenar una falla de alta energía en la ET Bella Vista con el consecuente incendio en el edificio”, indicaron.

“El 18 de julio, se solicitó a TRANSNEA que en un plazo de 3 días hábiles proveyera información referente al evento, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en el Artículo 29 de su Contrato de Concesión, no respondiendo la transportista a dicha solicitud”, apuntaron los técnicos.

Por otra parte, el IITRE indicó en su informe que “en la inspección visual, se pudo verificar que el estado y las condiciones de mantenimiento de algunos sectores de la ETBV no eran los adecuados, máxime considerando la importancia de la estación, especialmente en la sala de protecciones y operación donde se pudo observar borneras y conexiones expuestas, indicaciones defectuosas, etc”.

Como muestra de la razón que siempre avaló los reclamos de la DPEC basta mencionar que con respecto a los incendios ocurridos en la ET Bella Vista, en los considerandos de la Resolución 330/17 se establece que “… al momento de la inspección sólo se encontraban en la ET Bella Vista dos técnicos de TRANSNEA SA, que son los que operan la estación, los cuales no supieron aportar datos sobre el evento y además se pudo observar que trabajaban en condiciones muy precarias, a tal punto que cuando maniobraron en la ET carecían de elementos básicos para iluminarse en tales circunstancias.”

La Resolución del ENRE indica que posteriormente, el 24 de julio, se produce en la misma ET otro evento, como resultado del cual quedó fuera de servicio, con falla e incendio del brushing, el Transformador N3 132/33/13,2 kV de 7,5 MVA.

Además, se establece que “de la información recogida no surge que la transportista haya aplicado los procedimientos indicados en el Manual General para Casos de Emergencia Eléctrica”, cuyas pautas fueron establecidas por el ENRE en el año 2010.

Desde el ENRE consideraron así que TRANSNEA incumplió con las obligaciones establecidas por el Contrato de Concesión y el Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión. Esto determina que corresponda formular a esa empresa los cargos pertinentes y las sanciones a aplicar.

“La DPEC continúa trabajando intensamente en toda la provincia de Corrientes y espera que esta fiscalización, sin precedentes, del ENRE a TRANSNEA SA nos permita brindar un servicio cada vez mejor”, cerró Vaz Torres.