Se conformó la Unión de Empleados Judiciales de Corrientes

El titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación se reunió con el ministro del STJ, Fernando Niz, y presentó a los integrantes de la Junta Promotora de la seccional local del sindicato nacional. Tras la misma, tomó contacto con Radio Corrientes AM 900, y se refirió a la reunión que mantuvo con los integrantes del nuevo gremio, ayer por la noche.

El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (Uejn), Julio Piumato, arribó ayer a Corrientes para apoyar la conformación de la seccional local del sindicato nacional. El gremialista se reunió anoche con representantes judiciales locales como María Antonia Carmona, Rodrigo Hermoso y Mariela Alloi, entre otros, como así también con referentes regionales, en la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata). Allí se trabajó en la conformación de una junta promotora que será el primer paso de cara a la constitución de la seccional Corrientes de la Uejn. El gremio propone nuclear a empleados judiciales del fuero federal y del provincial, como así, a funcionarios.

“Los empleados judiciales locales dicen que hace años no tienen representación, se lo dijeron al STJ. Y se vieron en la necesidad de buscar algo para que su dignidad sea respetada. Evidentemente, los sindicatos locales se olvidaron de la tarea”, indicó Piumato a LT7.

“La imagen que me llevé de la reunión de ayer es que no hay un sindicato, puede haber un nombre, pero los judiciales de acá entienden que no existe un sindicato, por eso están conformando uno. Y como han demostrado voluntad y capacidad de organización, con gente joven, hemos venido a respaldarlo en todo el accionar, transmitiendo experiencia”, agregó.

“Ellos tomaron la decisión de organizarse porque sienten que no tienen ninguna organización gremial que los representen. Han estado perdiendo derechos en los últimos años, y bueno, hemos venido a apoyar esta iniciativa. Ningún gremio lo arma un dirigente, lo hacen los trabajadores, y eso está pasando con la seccional acá en Corrientes”.

“Tendrán que saber aquellos que tenían la responsabilidad de defender los derechos de los judiciales correntinos, que no lo han hecho. Pero a nosotros, no nos preocupa eso, sino apoyar a esta gente joven, que quiere un gremio participativo, representativo y que realmente defienda sus derechos”, dijo el dirigente sindical.

“Seguramente, en los próximos meses, organizaremos una gira para que yo pueda recorrer las cinco circunscripciones judiciales de la provincia”, comentó.

Piumato indicó además, que en cuanto a los pasos legales para conformar el sindicato, en principio, la personería jurídica es la misma que ya tiene el organismo que él representa a nivel nacional, y que se extiende a la nueva línea sindical local.

“Los pasos específicos los empezamos a dar ahora que ya está constituido el sindicato, con un número prudencial de afiliados y uno mucho más importante en materia potencial. Con la elección de la Junta Promotora, cuyos representantes eligió cada uno de los cinco circuitos judiciales ya se conformó el primer paso, y ahora viene la tarea organizativa, que es la ampliación del número afiliados, la elección de delegados y, legalmente, nosotros vamos a hacer la segunda etapa del reconocimiento formal, de la estructura específica de la seccional Corrientes”, indicó.

Y aseguró que “lo más importante para nosotros es la legitimidad que da el reconocimiento de los trabajadores, lo demás es cuestión de tiempo, es burocracia”.

Con respecto a la reunión con el ministro Niz, Piumato comentó: “En principio aclaré una confusión que se había planteado, ya que muchos pensaban que yo venía a crear un sindicato, cuando en realidad vine a hacer las presentaciones formales ante el STJ. Fue una charla muy provechosa”, concluyó.