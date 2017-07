Misterio en San Fernando: la hipótesis más fuerte es que el avión se precipitó a tierra

Carlos Rinzelli, analista aeronáutico, en comunicación con “En el aire” habló de la aeronave que lleva desaparecida siete días. La avioneta llevaba tres tripulantes y desapareció en el Delta del Paraná. Es buscada intensamente por aire, tierra y agua. Existen varias hipótesis.

El comandante Carlos Rinzelli, es capitán de la línea Austral y viaja continuamente a Corrientes. Explicó a En el aire que existen varias hipótesis: no hay ningún avión que pueda desaparecer, lo cual a siete días del accidente, incidente o desvío del avión es una barbaridad, la realidad es que el avión despegó de San Fernardo.

“Ha pasado una semana, si hubiera existido un desvío, tendría que haber habido una noticia, la hipótesis más fuerte es que se precipitó a tierra, hablamos de una falla eléctrica muy profunda que impidió que el piloto haya tenido control del avión y el desvío natural y en la caída del río no lo hayan podido encontrar”, indicó.

En la cola del avión hay una radio baliza que empieza a emitir señales con el impacto, en la tierra o agua. Puede no haber funcionado si es que tuvo una falla eléctrica total cuenta con una batería autónoma que tiene una duración de 72 horas. “Si lo hubiese buscado en tiempo y forma, a través de esta baliza se lo iba a encontrar, no se lo buscó rápido”, dijo

“Argentina lamentablemente no está preparada, no reacciona ante la contingencia. Cuando salieron a buscarlo estaban haciendo lo correcto, hay que ampliar el radio de búsqueda”, afirmó

Relató que salieron y le dieron la orden que volvieran, que en caso que no funcionara el transponder (tipo de dispositivo utilizado en telecomunicaciones) no le permitían hacer el viaje, le ordenaron que volviera y en el retorno algo pasó

Destacó que Argentina tiene un atraso: con Estados Unidos 40 años. Con Brasil, 20 años, con Chile 10 años.

“Acá hubo una emergencia eléctrica muy grande que empezó a representarse con el apagón del transponder, con la comunicación”.

Los aeropuertos, lo referido a equipo de comunicaciones son de la década del 60-70, estamos demorados 40 años, los aeropuertos lo único que han hecho es haber mejorado la cafetería y los free shop.

Aeropuerto de Corrientes

Sostuvo que el aeropuerto de la provincia no tiene desde hace dos años el sistema de aproximación por instrumento en servicio,significa que si el aeropuerto no está bajo las condiciones meteorológicas visuales no se puede operar y terminamos en Resistencia, “es una desidia gubernamental gigante porque el aeropuerto es de entrada a la provincia.