La fiscal Meza pidió por una oficina judicial que reciba denuncias de mujeres

La fiscal de Instrucción N°4, Sonia Meza, aseguró ayer que es necesaria la creación de una oficina especial en la Justicia, que se encargue de recibir denuncias por violencia de género. Negó el hecho de que no se puedan recepcionar causas en las que no haya golpes visibles, y opinó que la Comisaría de la Mujer demanda mayor presupuesto.

La fiscal Meza recibió el viernes pasado a organizaciones feministas, quienes le entregaron un petitorio cuestionando la labor de la Justicia en el tratamiento de casos de violencia de género. La abogada se refirió ayer al tema, poniendo énfasis en mejoras que se necesitan por parte del Estado, para paliar la problemática que considera “en aumento”.

“Los casos de violencia de género han aumentado, y no así los recursos humanos con los que cuenta la Policía”, manifestó en declaraciones a Radio Sudamericana, al tiempo que agregó que “a la Comisaría de la Mujer se la sigue preparando (para abordar casos de violencia de género), pero también tiene una falta de presupuesto y recursos humanos”.

En ese sentido, si bien calificó al Poder Judicial como el estamento “mejor preparado” para tratar el flagelo, opinó que “la creación de una oficina especializada en atender casos de violencia de género dentro de la Justicia vendrá a paliar el problema”.

“Sin querer cargar las tintas contra la Policía, quizás delitos de este tipo deban ser recepcionados por una oficina de violencia contra la mujer, con operadores quizás más preparados, donde ese tiempo que existe entre la comunicación directa entre la víctima y el fiscal no tenga un intermediario que funcione a manera de filtro, con el tiempo que eso conlleva”, agregó.

“Las denuncias de este tipo que se radican en la fiscalía directamente, el mismo día se las está trasladando a la psicóloga, el médico forense, y en el día ya tenemos una cautelar”, concluyó Meza.

El Litoral