Exclusivo: Periodista venezolana relata la situación del país previas elecciones Constituyentes

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a todos sus partidarios a atrancar todas las calles y avenidas del país en una actividad denominada la “Toma de Venezuela”, desde este viernes hasta el domingo, el mismo día de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

Ayer la oposición venezolana invitaba a reunirse para tomar las principales calles y avenidas, que se colocaran obstáculos en las vías y que permanezcan en las calles.Hoy se levantaron las barricadas y en varios lugares comienza a restablecerse el tráfico.

La periodista explicó que las constituyentes están estipulada en la constitución de la república de 1999, en sus artículos 347 – 348 y 349 donde ha reinado el debate es el llamado a convocatoria porque hay una diferencia entre convocatoria e iniciativa. El artículo 348 le da la iniciativa de proponer una constituyente no solamente al presidente, sino también a la Asamblea Nacional, a los Concejos Legislativos e incluso al 10% del registro de venezolanos inscritos en el Registro Electoral; lo que pasa es que en la convocatoria, según el artículo 347, la debe hacer el pueblo.

El pueblo lo que exige es ser consultado, no solo la oposición, sino también la Fiscal general de la república y ciertos sectores del chavismo disidente.

El proceso electoral del domingo puede ser delicado porque hay un nivel de conflictividad muy alto, el sector opositor tiene la intención firme de rechazarlo y el oficialismo está firme de llevarlo a cabo. Además tiene el antecedente de manifestaciones públicas, hay guardias nacionales y el ejercito está en la calle

En cuanto a la situación de Jorge Lanata, Gabriela Gonzalez aseveró que le prohibieron el ingreso al país,”el gobierno venezolano aludía que no había solicitado una visa, ni completado la documentación necesaria, sin embargo es importante recordar que la legislación venezolana no estipula que un periodista extranjero solicite una visa”.

“El ministerio tramita lo concerniente a una acreditación, pero no necesita un visado especial, el gobierno no ha sido seguidor del trabajo de Lanata por sus criticas al gobierno venezolano y al gobierno de la ex presidenta Cristina Fernandez”.