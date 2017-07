Regidor sobre violencia: “Hay que modificar las leyes y dar capacitación especial a la policía”

La candidata a diputada nacional por ECO+Cambiemos, Estela Regidor, destacó la conformación de la lista de cara al 13 de agosto y resaltó la figura de Alfredo Revidatti. Además opinó sobre casos de violencia en la sociedad.

Estela Regidor comentó a “En el aire”, de llegar al Congreso Nacional, que trabajará en temas sociales.”Vengo trabajando desde que tengo uso de razón, lo que tenga que ver con niñez, adultos mayores, inclusive animales, milito en MAPAC”, destacó.

Cree que el término violencia de género no es apropiado, porque el golpeador no discrimina, si golpea a la mujer, golpea a todos, al viejito, a los hijos, no es violencia de género, la mujer es quien tiene la posibilidad de ir y denunciarlo, pero un niño no puede. Hay tantos niños que van a la escuela marcados golpeados por el padre.

“Hay que modificar las leyes y dar capacitación especial a la policía, porque no tienen herramientas legales, normativas, es muy común el maltrato de los policías hombres hacia la mujer que va a denunciar violencia. Le dicen , te pegó porque algo habrás hecho”, aseveró Regidor.



La actual funcionaria agregó que “el error de muchas mujeres es permitir que el padre castigue al niño, una cosa es la corrección, la firmeza que hay que tener con el niño y otra es el golpe”.



Remarcó que venimos de una cultura muy machista, “ahora celebramos en Corrientes, que por primera vez en la historia encabecemos dos mujeres una lista, es rarísimo y es porque venimos dando pasos hacia adelante y culturalmente la sociedad, años atrás era normal en las escuelas que el maestro castigue a los chicos porque se portó mal”.



Opinó la candidata que muy despacio la sociedad está avanzando, sobre esas cuestiones hay que trabajar muchísimo, “algunas mujeres apañan los golpes, me dicen, le serví la comida fría y yo ya se que quiere la comida caliente, entonces le dio un sopapo y le dio vuelta la cara. La mujer justifica la violencia del hombre”



En cuanto a su compañero de lista, destacó la figura del director del hospital Escuela: “Alfredo Revidatti es un hombre muy humilde, todos sabemos de su sencillez, de su grandeza, yo teniendo una prepaga desde hace tres años, me descompuse y fui a parar al hospital Escuela, y elegí estar ahí. Él es muy contenedor, su trato humilde, caballero, es un grande de la medicina, su trato con la gente, hay mucho que aprender de ese hombre.Tengo fe que va a llegar, no es imposible, está en todos nosotros, nadie se va a arrepentir, yo lo quiero”.

Se mostró a favor de la designación de Gustavo Valdés como candidato a gobernador por ECO+Cambiemos.”La gente lo acepta con mucho cariño y afecto. En las distintas localidades lo conocen por que él durante estos últimos cuatro años se pasó recorriendo la provincia”.