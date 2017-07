“Somos justicialistas y vamos a seguir en este partido”,dijo Curi tras reunión de intendentes del Norte Grande

Adrián Curi, intendente de Berón de Astrada habló con “En el aire” del encuentro que mantuvo Ricardo Colombi con jefes comunales y dirigentes del grupo Justicialista Norte Grande. “El gobernador se enteró de la reunión y dijo que quería escuchar, participar. Somos justicialistas y vamos a seguir en este partido”, afirmó.

El jefe comunal explicó que el Grupo Norte Grande nació en el 2014 y estaba conformado por cinco intendentes, “nos juntábamos en distintos lugares, fuimos creciendo y la idea era conformar un grupo de trabajo dándole inclusión a la gente que querían participar de una oferta electoral y no encontraba espacio suficiente dentro de los partidos”.

“Ayer fue el lanzamiento de este grupo en la costanera.El gobernador se enteró de la reunión y él dijo que quería participar, escuchar”, destacó el jefe comunal.

Las conversaciones continúan, no hay nada cerrado. “Hay muy buen diálogo, nosotros venimos trabajando desde distintos lugares”, afirmó y agregó: “Con el gobernador nos sentamos muchas veces porque hay obras que el está generando para nuestros pueblos. Somos muy agradecidos. En mi caso, en Berón de Astrada, estamos por tener muchas obras, es la primera vez que tenemos cinco obras juntas y es una satisfacción muy grande.

Dejó en claro que por las obras o por la reunión con el gobernador, nadie cambia ni se va del PJ, “buscamos el espacio para los amigos que no tienen oportunidades en los distintos sectores de la provincia, esto no significa que se cambie de partido. Yo soy agradecido por las obras”.

En cuanto a la relación con “Camau” Espínola dijo que el candidato a gobernador siempre los llama, pero hay que seguir trabajando, “somos justicialistas y seguiremos dentro del partido, no significa que nos estemos yendo, queremos agrupar a la gente que está afuera del sistema electoral y nosotros le estamos dando inclusión”.

Curi irá por su re elección, sin embargo aclaró que “si quieren poner otro candidato lo pueden hacer, la interna la gané yo y tengo el sello del partido, que tenga conversaciones con el gobernador no significa que uno se está yendo. Después del 8 de agosto cuando se hagan las presentaciones de alianza, vamos a poder dialogar”.