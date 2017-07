Femicidio en el San Gerónimo: Según la fiscal se realizaron todos los procedimientos

La fiscal Sonia Meza relató a En el aire, el hecho que terminó en femicidio anoche cuando un hombre mató a su ex suegra y luego se disparó. Afirmó que se iniciará una investigación para saber qué ocurrió con Marina Navarro, hija de la mujer fallecida y además víctima de violencia de género

El 15 de julio a las 13.10, Marina Navarro denuncia que este señor Zacarías intenta entrar, era una relación que había finalizado y él no quería entenderlo, se había ido al sur, no convivían y luego ingresó en estado de ebriedad, Navarro sale con sus hijos y luego lo saca con su madre del domicilio, relató la fiscal

“Solicité que se lo ubicara a este sujeto para que se le recepcionara la correspondiente declaracion de imputado y se le dio un turno con la psicóloga a Navarro para el 17 de julio. Se la cita, no tengo el informe pero creo que ella no concurrió”, agregó al programa En el aire.

El 23 de julio se lo cita a Zacarías para que declare como imputado, para la orden de restricción se necesita el informe psicológico de riesgo.

El hombre ingresó en forma violenta al domicilio el 15 de julio, alcoholizado, si me hubieran dicho en ese momento que estaba armado, se le recepcionó la denuncia, se lo imputó.Aún con la medida cautelares incumplen, no las respetan.

En tanto, el comisario Eduardo Acevedo,Jefe de Relaciones Institucionales de la Policía, relató el hecho: Anoche alrededor de las 23 horas, personal de la Comisaría 16ª tomó conocimiento de un hecho, al llegar al domicilio, se encuentra con una persona del sexo femenino, identificada como Hilda Cue con dos disparos, uno en la cabeza y otro en el hombro, del lado derecho. Fue trasladada al hospital Escuela y alrededor de las 4 de la madrugada dejó de existir.

El autor Alberto Zacarías de 32 años con domicilio en el barrio Dr. Montaña, supuestamente había intentado quitarse la vida, fue trasladado también al hospital Escuela y a las 2 de la madrugada falleció.

“El 15 de julio alrededor de las 13, Marina Navarro radicó la denuncia en la Comisaría 9ª, posteriormente fue a la Comisaría 2ª de la Mujer, ubicada en el barrio 17 de agosto y se dio intervención a la justicia”, señaló.

Varios fiscales intervinieron, Sonia Meza junto al Juzgado Correccional Nº2 tienen el caso.

Zacarías recibió una cautelar y ese habría sido el detonante de la tragedia.