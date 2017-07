“Con Ríos podemos pensar diferente pero coincidimos en lo mejor para los vecinos”

“Esta trabajando el equipo económico como habíamos quedado, faltan reuniones, no hay una definitiva posición en cuanto a que nuestros concejales voten o no a favor de la emisión de las letras”, dijo Eduardo Tassano a En el aire.

Además señaló que necesita tener información económica y a partir de allí construir la información más real, “vamos a buscar todas las formas de cumplir con el empleado municipal, tengamos la situación que tengamos, eso es prioritario, no vamos a crear miedo en ese sentido”.

Con respecto a la posibilidad de que Fabián Ríos adelante el traspaso de mando, Tassano señaló: “soy muy institucionalista, me gustan que se respeten los plazos, veo eso muy lejano, imposible, quizá esta situación tan larga de traspaso genere muchas cosas, me parece algo muy lejano”

Dejó en claro que no habló tanto con el actual intendente, ni hubo tantas reuniones, “necesitamos información, una vez que se tengan los datos, se definen las letras porque queremos lo mejor para los vecinos y la ciudad”.

“Vamos a iniciar la gestión con presupuesto y tarifaria aprobados, necesitamos tener la situación financiera y económica del municipio y eso define las acciones que podamos tener”, prosiguió.

Entre otros temas a tratar de manera urgente sostuvo que preparación de las playas y carnaval, no es anticiparse, pero son cuestiones que están en agenda porque están primero en tiempo.

“Vamos a evaluar, fueron letras que se concedieron por 80 millones, se aprobaron 40 millones, faltan otros tramos y de acuerdo a la información que tengamos que vamos a buscar ahora. Estamos preparados para todas las circunstancias, los traspasos si son en más corto tiempo no son fáciles, hay una cierta desorganización pero esperamos arrancar normalmente”.

Por último destacó que con Ríos pueden pensar diferente pero coinciden en lo mejor para los vecinos y eso allana el camino para mejorar.