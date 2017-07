Boca Unidos cayó de local ante Brown de Adrogue

Después de dos triunfos en fila, Boca Unidos quería despedirse con una alegría ante su gente, pero estuvo muy lejos de hacerlo. Anoche, y en un flojo partido, el Aurirrojo volvió a ser el equipo híbrido, carente de profundidad y con visibles distracciones defensivas de gran parte del campeonato, cayendo si atenuantes ante Brown de Adrogué por 2 a 0, por la 45ta. fecha, penúltima de la Primera B Nacional.

Si bien el equipo correntino intentó salir por abajo y triangular el ataque, de mitad de cancha hacia adelante no tuvo ideas ni profundidad para complicar a un Brown de Adrogué sólido y ordenado.

Por el contrario, y con menos tenencia de la pelota, el conjunto del conurbano bonaerense fue punzante cada vez que se acercó al área del local.

La primera situación propicia fue para el Tricolor, cuando Oviedo se escapó por la derecha y tiró un centro atrás. Ricardone que venía cerrando rechazó corto, quedándole la pelota a Oroná, quien como venía metió un zurdazo bajo que rebotó en el vertical derecho.

En la segunda oportunidad, la visita no perdonó. Ricardone llegó tarde a un cruce con Nieto, quien metió un centro que se filtró entre Ortíz y Morales, para que el goleador Juan García defina con un toque sutil, viajando la pelota a la red tras dar contra el palo izquierdo.

Más allá de algunas aproximaciones, Boca Unidos no generó llegadas claras. Las más cercanas fueron un centro de Ferreyra que por poco no llegó a desviar de cabeza Gonzalo Ríos, y un tiro del “Malevo” que pasó por arriba del horizontal.

En cambio, la visita puso en aprietos una vez más al fondo Aurirrojo. En tiempo agregado, y tras un nuevo rechazo corto que quedó boyando en las puertas del área, Lemmo sacó un zurdazo que se fue muy cerca del travesaño. Apenas comenzó el complemento Brown golpeó nuevamente. Un nuevo rechazo corto de la defensa tras un centro fue aprovechado al máximo por la visita. La pelota fue en poder de Nieto, quien en las puertas del área tiró a colocar, ingresando la pelota abajo, contra el vertical derecho de Ojeda.

Intentó reaccionar el local. Un centro de Baroni al área chica fue desviado al gol por Valsangiácomo, pero el árbitro anuló la conquista a instancia del segundo asistente, quien marcó posición adelantada. Fue la única llegada clara que generó el local en todo el partido. Luego fue en busca del arco rival con actitud, aunque lo suyo fue intrascendente, sin cambio de ritmo ni ideas.

De contra, el Tricolor estuvo cerca del tercero. Martínez penetró en el área y sacó un tiro que tapó Ojeda, dando rebote. En el rebote quedó lesionado Ojeda, quien a los pocos minutos fue reemplazado por Fabricio Henricot.

Enseguida, García escapó por la izquierda a la marca de Ortíz, pero apareció Henricot para ganar en el mano a mano, tapando el remate del goleador y quedándose en segunda instancia con el rebote.

Fue finalmente derrota del Aurirrojo, que ni siquiera pudo despedir el torneo haciendo sonreir a su gente, en un campeonato para el olvido que cerrará el próximo domingo en su visita a Brown de Puerto Madryn.

El Litoral