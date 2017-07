El Concejo sostuvo que no hay irregularidades en la ejecución del programa Techo Digno

El Concejo Deliberante por mayoría aprobó el dictamen que sostiene que “no existen irregularidades administrativas y/o financieras” en al ejecución del Programa Techo Digno. Por otra parte acusaron al bloq ue de ECO de faltar a su palabra al retirarse del recinto para no votar.

La mayoría de los integrantes del Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes, consideró que “no existen pruebas o indicios algunos que hagan presumir la existencia de irregularidades administrativas y/o financieras en el desarrollo y ejecución del proyecto” al referirse al “Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno”, que lleva adelante la Municipalidad de Corrientes para la concreción de 200 viviendas para correntinos en el barrio Dr Montaña.

Con 9 votos a favor (Partido Justicialista, Partido Liberal y Partido Nuevo) y la abstención de Libres del Sur, se aprobó el dictamen Nº487 elaborado por Ataliva Laprovitta y Justo Estoup. En tanto que el bloque opositor de Encuentro por Corrientes, se retiró al momento de votar. “No respetaron lo que votaron en la sesión del pasado jueves, cuando acordamos que debían tratar el expediente en esta sesión especial” dijo Estoup.

El edil justicialista aseguro que “observaron la contundencia de los argumento que teníamos, la endeblez de los suyos y se retiraron de la votación para tratar de deslegitimar el resultado” dijo al analizar la actitud opositora.

La Comisión estuvo integrada por pedido del intendente Fabián Ríos, por tres concejales opositores y dos oficialista, la misma funciono por un plazo de 40 días.

Los fundamentos del dictamen aprobado se basan en el análisis de los documentos brindados por diferentes organismos municipales, provinciales y nacionales. “Analizamos no solo los correo electrónicos, sino la ley de obra pública; y no se cumplieron plazos, no tiene efecto el control. Por eso es nulo, no vale analizarlo de manera legal. Si ellos hicieron mal su trabajo es su problema” dijo Estoup, desestimando la inspección de obra realizada por Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación”.

Del análisis de los documentos, realizado por los ediles peronistas, se desprende que el arquitecto Pablo Cabo y el licenciado Juan Rovoira, funcionarios dependientes del Coordinador Área de Seguimiento de Proyectos de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda – Secretaria de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior Obras Publicas y Viviendas y el licenciado Gustavo Queralt, Coordinador Área de Seguimiento de Proyectos del mismo ministerio; podrían haber incurrido en el delito previsto y tipificado en el artículo 293 del Código Penal, “insertar en instrumento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar de modo que pueda resultar perjuicio”.

En su dictamen los concejales oficialistas aseguran que se desprende de la documentación, que no se realizó la inspección de obras que es la base de la denuncia realizada por la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación. Además sostuvieron que en correo electrónicos oficiales queda claro que los inspectores no estuvieron en el lugar y que solicitaron información a la comuna que fue remitida oportunamente.

Además, del análisis de la documentación de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Corrientes; se desprende que se informó y envió copia certificada de la documental respaldatoria sobre apertura de cuenta, subcuenta, ingresos y movimientos de fondos desde el origen hasta la fecha. Se pudo constatar “la apertura de cuenta, ingresos y movimientos de fondos, imputaciones y liquidaciones de pagos con sus correspondientes facturas, donde, en fecha 18/11/2015 se acredita el ingreso por la suma de $ 9.403.562,32 y en fecha 16/02/2017 el ingreso por la suma de $21.034.298,43; que a través de la consulta única de la cuenta de referencia realizada al 23/05/2017 luego de los pagos realizados y acreditados con facturas arroja un saldo disponible por la suma de $25.865.992,88”.